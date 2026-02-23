Uniunea Europeană ar trebui să suspende ratificarea acordului comercial cu Statele Unite, consideră europarlamentari din mai multe grupuri politice.

Asta înseamnă că Parlamentul European nu va vota, deocamdată, eliminarea tarifelor UE pentru produsele industriale americane. UE dorește să obțină mai întâi mai multe detalii de la SUA cu privire la noul său program tarifar, au relatat luni Bloomberg și AFP, preluate de FAZ.

Zeljana Zovko, negociatoarea principală a Partidului Popular European (PPE), a declarat într-un interviu acordat Bloomberg că „nu avem altă opțiune” decât să amânăm procesul de aprobare pentru a clarifica situația. Ea a adăugat că grupul său își va uni forțele cu social-democrații și grupul liberal Renew Europe pentru a sprijini înghețarea.

Eurodeputata ecologistă Anna Cavazzini spune că există „temeri" că Trump nu se va lăsa „până când nu va găsi o nouă cale legală pentru tarifele sale nejustificate”.

Eurodeputații urmează să decidă în mod oficial asupra unei pauze în procesul de implementare într-o întâlnire, care va avea loc luni după-amiază. Chiar și fără o pauză, negocierile ar fi durat încă câteva luni: ar fi fost necesare negocieri suplimentare în cadrul Comisiei pentru Comerț și cu cele 27 de state membre ale UE.

Europarlamentarii au înghețat deja procesul de aprobare o dată, după ce Trump a amenințat că va anexa Groenlanda.

După ce vineri Curtea Supremă a anulat taxele vamale impuse președinte, Trump a anunțat sâmbătă că va înlocui aceste taxe cu un nou tarif de 15%. Acest lucru a provocat din nou incertitudine: noua suprataxă ar putea fi impusă pe lângă tarifele existente, în vigoare înainte de alegerea lui Trump. Prin urmare, rata taxelor ar putea fi mai mare de 15%.

Președintele Comisiei pentru comerț a Parlamentului European, Bernd Lange (SPD), a vorbit duminică despre un „haos comercial pur din partea guvernului SUA”. Nu este clar dacă anunțurile lui Trump au încălcat sau nu un acord încheiat între UE și SUA vara trecută. La acea vreme, SUA conveniseră asupra unei rate tarifare de 15%, iar UE, în schimb, promitea eliminarea tarifelor pentru produsele industriale americane.

