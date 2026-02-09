Comisia Europeană a adoptat luni noi măsuri pentru a opri distrugerea articolelor de îmbrăcăminte și de încălțăminte nevândute.

Noile măsuri sunt în temeiul Regulamentului privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile (ESPR) pentru a preveni distrugerea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor vestimentare și a articolelor de încălțăminte nevândute.

Prin promovarea reutilizării și a reciclării, aceste măsuri vor contribui la reducerea deșeurilor și a daunelor aduse mediului, precum și la crearea unor condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi. Prin urmare, sectorul textilelor poate trece mai rapid la practici mai circulare, acesta fiind încă un pas pentru promovarea unei economii circulare în întreaga UE.

Noile măsuri vor ajuta întreprinderile să respecte cerințele privind distrugerea textilelor nevândute în temeiul ESPR. Ele clarifică circumstanțele în care va fi permisă distrugerea – de exemplu, din motive de siguranță sau din cauza deteriorării produsului. De asemenea măsurile introduc un format standardizat pentru comunicarea de către întreprinderi, în cel mai simplu mod posibil și fără adăugarea de sarcini administrative suplimentare, a volumelor de bunuri de consum nevândute pe care le elimină.

Se estimează că în Europa, în fiecare an, sunt distruse 4-9 % din textilele nevândute, înainte de a fi purtate vreodată. Aceste deșeuri generează aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de CO2, ceea ce reprezintă aproape echivalentul emisiilor nete totale ale Suediei în 2021.

Regulamentul privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile, care a intrat în vigoare în iulie 2024, urmărește să îmbunătățească în mod semnificativ sustenabilitatea produselor introduse pe piața UE prin ameliorarea circularității, a performanței energetice, a posibilității de reciclare și a durabilității acestora. El le impune întreprinderilor să comunice informații cu privire la produsele de consum nevândute pe care le elimină ca deșeuri.

De asemenea, introduce o interdicție privind distrugerea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor vestimentare și a articolelor de încălțăminte nevândute. Acest lucru răspunde preocupărilor tot mai mari ale consumatorilor cu privire la deșeurile textile, din cauza impactului pe care moda de consum îl are asupra mediului și a societății.

Interdicția privind distrugerea se va aplica întreprinderilor mari începând cu 19 iulie 2026 și se preconizează că întreprinderile mijlocii vor urma în iulie 2030. Normele privind comunicarea de informații în temeiul ESPR li se aplică deja întreprinderilor mari și li se vor aplica și întreprinderilor mijlocii din 2030.

„Sectorul textilelor este un deschizător de drumuri în privința tranziției către sustenabilitate, dar mai există încă provocări. Cifrele privind deșeurile arată că trebuie să se acționeze în acest sens. Aceste noi măsuri oferă sectorului textilelor capacitatea de a trece la practici sustenabile și circulare, ceea ce înseamnă că ne putem stimula competitivitatea și reduce dependențele”, a declarat comisara pentru mediu, reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessika Roswall.

