Europa a cerut sâmbătă „reținere” și respectarea dreptului internațional în Venezuela, după ce președintele Donald Trump a anunțat că forțele americane l-au capturat pe liderul Nicolas Maduro în urma unui atac de amploare, scrie Euractiv.com.

„UE a afirmat în mod repetat că Maduro nu are legitimitate și a susținut o tranziție pașnică” în Venezuela, a scris pe X șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după o discuție cu omologul său american, Marco Rubio.

„În toate circumstanțele, principiile dreptului internațional și Carta ONU trebuie respectate. Facem apel la reținere”, a adăugat ea.

Comentariile sale au fost reluate de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de președintele Consiliului European, António Costa, în timp ce vicepreședinta Comisiei, Teresa Ribera, a subliniat că „avem nevoie de o ordine mondială bazată pe reguli”.

Franța a mers mai departe, ministrul său de externe condamnând operațiunea americană pe rețelele sociale. Potrivit ministrului Jean-Noël Barrot, Maduro a „încălcat grav” drepturile venezuelenilor, însă operațiunea militară care a dus la capturarea sa „contravine principiului neutilizării forței, care stă la baza dreptului internațional”.

„Nicio soluție politică durabilă nu poate fi impusă din exterior”, a declarat el, avertizând că „încălcările tot mai frecvente” ale acestui principiu de către membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU „vor avea consecințe grave asupra securității globale, fără a cruța pe nimeni”.

Alte țări nu au mers atât de departe. Echipa de criză a guvernului german s-a reunit sâmbătă la Ministerul de Externe, după care instituția s-a limitat la a le cere cetățenilor germani să rămână într-un loc sigur și a precizat că este în „contact strâns” cu ambasada din Caracas.

Mai favorabilă acțiunii americane s-a arătat prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, care a descris-o drept „legitimă”, chiar dacă a spus că forța militară externă nu ar trebui folosită pentru schimbarea de regim.

„Guvernul consideră că acțiunea militară externă nu este modalitatea de a pune capăt regimurilor totalitare, dar, în același timp, apreciază ca legitimă intervenția defensivă împotriva atacurilor hibride la adresa securității sale, așa cum se întâmplă în cazul entităților statale care alimentează și promovează traficul de droguri”, a declarat lidera de extremă dreapta – aliată a președintelui american Donald Trump – într-un comunicat.

Între timp, Madridul a cerut „dezescaladare și moderație”, în conformitate cu dreptul internațional și Carta ONU. Spania s-a oferit, de asemenea, să medieze o „soluție pașnică” în Venezuela, reiterând totodată că nu recunoaște rezultatele alegerilor din 2024.

Și UE nu a recunoscut rezultatele controversatelor alegeri din 2024, care i-au acordat lui Maduro un al treilea mandat, și a impus sancțiuni împotriva a zeci de oficiali venezueleni pentru subminarea democrației în țară.

Totuși, blocul comunitar s-a oprit înainte de a-l recunoaște oficial pe candidatul opoziției, Edmundo González Urrutia, drept lider legitim al Venezuelei, așa cum a făcut Statele Unite.

González Urrutia a candidat ca înlocuitor de ultim moment al figurii centrale a opoziției, Maria Corina Machado, căreia i s-a interzis participarea la alegerile de anul trecut, după care a părăsit Venezuela și s-a refugiat la Madrid.

Grupurile din Parlamentul European, divizate

Grupul conservator de dreapta al Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) a afirmat că capturarea lui Maduro ar putea deschide calea unei tranziții democratice, susținând că fostul regim nu avea legitimitate.

Copreședintele partidului, Patryk Jaki, și-a exprimat sprijinul deplin pentru acțiunile lui Trump, pe care le-a numit „o oportunitate reală pentru ca Venezuela să revină, în sfârșit, la democrație și ordine constituțională”. Celălalt copreședinte, Nicola Procaccini, a adăugat că momentul trebuie să ducă la „o tranziție democratică ordonată, la restabilirea ordinii constituționale și la respectarea voinței poporului venezuelean”.

Această poziție nu este însă împărtășită în restul spectrului politic european.

Verzii au criticat intervenția, copreședinții Vula Tsetsi și Ciarán Cuffe declarând că implicarea militară a SUA încalcă dreptul internațional și destabilizează și mai mult regiunea, în lipsa unui mandat ONU.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, președinta Comisiei pentru securitate și apărare (SEDE, Renew) din Parlamentul European, a scris pe rețelele sociale că Trump „calcă în picioare dreptul internațional” și că acțiunile sale reprezintă un avertisment pentru Danemarca și Groenlanda cu privire la ceea ce ar putea fi dispus să facă dacă cererile sale nu ar fi acceptate voluntar.

Ea a adăugat că, deși eliberarea Venezuelei de sub Maduro ar fi un lucru pozitiv, aceasta trebuie să vină din interiorul țării, avertizând că legitimarea abordării americane ar „distruge orice credibilitate pe care Occidentul o mai are”.