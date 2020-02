Comisia Europeană a avertizat că termenul de negociere a unui acord cu Marea Britanie privind viitoarea relație este foarte scurt și că este posibil să nu se ajungă la o înțelegere până la finalul perioadei de tranziție.

Comisia Europeană și-a prezentat marți propunerea privind relația viitoare cu Marea Britanie în Parlamentul European, care urmează să voteze mandatul de negociere a viitorului parteneriat cu Regatul Unit.

„Intrăm în aceste negocieri cu cele mai ridicate ambiții. Pentru că prieteni vechi precum noi și Marea Britanie nu ar trebui să se mulțumească cu mai puțin”, le-a spus Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, eurodeputaților strânși în plenul de la Strasbourg.

Ea a amintit de un recent discurs în care premierul Boris Johnson a spus că Marea Britanie va fi un campion al comerțului liber. Această afirmație este foarte pe placul UE („Frankly, this is music to our ears”), a spus von der Leyen, care a punctat că, într-un moment în care sistemul global de comerț este foarte contestat, Europa are nevoie de parteneri pentru a-l schimba, pentru a-l face mai puternic și mai onest.

UE a propus un acord comercial care să elimine orice barieră tarifară și orice cotă, dar Boris Johnson pare mai interesat de un acord în stilul celui pe care UE îl are cu Canada sau îl negociază pe cel cu Australia. Ursula von der Leyen a atras atenția că acordul cu Canada elimină taxele asupra multor produse, dar nu pe toate, și elimină unele cote de import, dar cu siguranță nu pe toate.

Șefa Comisiei a insistat că UE își dorește o relație cu Regatul Unit mult mai ambițioasă decât cea pe care o are - sau o va negocia - cu Australia, lăudând realizările britanicilor în domeniul protecției sociale, a combaterii schimbărilor climatice și a reglementării concurenței.

Europarlamentarii au punctat, în dezbaterea ce a urmat discursului lui von der Leyen, că UE și Marea Britanie au multe viziuni similare și ar trebui să aibă un parteneriat foarte puternic. De cealaltă parte, au fost și eurodeputați care au spus că UE nu ar trebui să-și impună standardele, pentru că i-ar îndepărta pe britanici, în loc să-i apropie.

Michel Barnier, șeful echipei de negociatori ai UE, a punctat că termenul este foarte strâns. „Negocierile vor fi dificile, chiar foarte dificile. Trebuie să fim gata și pentru varianta în care nu vom avea acord la data de 31 decembrie”, a spus Barnier.

Marea Britanie și UE au negociat o perioadă de tranziției până la finalul anului 2020, în care relațiile anterioare se păstrează chiar dacă britanicii au părăsit blocul comunitar. Boris Johnson a spus că nu intenționează să ceară o extindere a acestei perioade, susținând că este posibilă încheierea unui acord cu UE până la 31 decembrie.