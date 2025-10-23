UE plănuiește o modernizare a sediului Consiliului în valoare de un miliard de euro
UE intenționează să cheltuire 1,1 miliarde de euro pentru renovarea unuia dintre principalele sale centre de putere din Bruxelles, dezvăluie Euractiv.com.
Conform documentelor interne consultate de Euractiv, guvernele pregătesc o renovare majoră a sediului Justus Lipsius a Consiliului UE, unde diplomații europeni țin mii de întâlniri anual pentru a negocia noi legi.
Cheltuiala excesivă vine într-un moment de restricții bugetare pe întreg continentul și în contextul negocierilor deja tensionate privind următorul buget al UE pe șapte ani, țări precum Germania excluzând cheltuieli suplimentare.
