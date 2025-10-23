UE intenționează să cheltuire 1,1 miliarde de euro pentru renovarea unuia dintre principalele sale centre de putere din Bruxelles, dezvăluie Euractiv.com.

Conform documentelor interne consultate de Euractiv, guvernele pregătesc o renovare majoră a sediului Justus Lipsius a Consiliului UE, unde diplomații europeni țin mii de întâlniri anual pentru a negocia noi legi. Cheltuiala excesivă vine într-un moment de restricții bugetare pe întreg continentul și în contextul negocierilor deja tensionate privind următorul buget al UE pe șapte ani, țări precum Germania excluzând cheltuieli suplimentare.