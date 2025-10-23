Ursula von der Leyen a anunțat luni șefii de stat și de guvern că Wopke Hoekstra, comisarul pentru Mediu, va prezenta o serie de propuneri, după ce mai multe state membre și-au exprimat îngrijorarea în această privință, notează „Le Soir” (Belgia).

Comisia Europeană va prezenta propuneri menite să limiteze impactul noii sale taxe pe carbon asupra cetățenilor și întreprinderilor, a anunțat marți comisarul european pentru Mediu, Wopke Hoekstra, după reuniunea miniștrilor Mediului de la Luxemburg.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni șefii de stat și de guvern că Wopke Hoekstra va prezenta o serie de propuneri, deoarece mai multe state membre și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilele consecințe ale implementării sistemului ETS2.

Acest sistem le va impune furnizorilor de gaze naturale, benzină și motorină să achiziționeze certificate pentru emisiile lor de CO2 începând cu 2027, un cost care ar trebui transferat consumatorilor. Această componentă completează sistemul ETS deja existent pentru sectoarele aviației și transportului maritim, printre altele. Piața carbonului este unul dintre principalele instrumente ale UE pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Propunerile comisarului vin cu doar câteva zile înainte de un summit european unde va fi discutat obiectivul climatic pentru 2040. Comisia speră că propunerile vor ajuta la convingerea statelor membre să accepte propunerea sa de a reduce emisiile de CO2 cu 90%.

În special, Comisia dorește să permită introducerea pe piață a mai multor certificate de emisii decât cele planificate inițial din rezerva de stabilizare a pieței, dacă prețurile ajung la 45 de euro per tona de CO2, ceea ce ar duce la o scădere a prețurilor. Certificatele de emisii care nu sunt eliberate înainte de sfârșitul anului 2030 vor fi păstrate în această rezervă. Comisia speră să permită achiziționarea de certificate de emisii încă din 2026.

Comisia va prezenta propunerea sa concretă „în câteva săptămâni”. Statele membre și Parlamentul European vor trebui apoi să decidă asupra acesteia. Potrivit domnului Hoekstra, miniștrii au răspuns deja pozitiv la propunerile sale marți.

