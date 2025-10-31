Uniunea Europeană abandonează cea mai controversată măsură din legea sa împotriva pornografiei infantile, care ar fi permis scanarea conversațiilor private, notează „La Libre Belgique” (Belgia).

Detractorii săi au numit-o „Chat Control”: Uniunea Europeană va abandona cea mai criticată măsură dintr-un proiect de lege împotriva abuzului sexual asupra copiilor, o tehnologie care ar fi permis scanarea conversațiilor private, a indicat joi o sursă diplomatică.

Comisia Europeană a prezentat în 2022 un proiect de lege menit să combată proliferarea imaginilor și videoclipurilor cu abuzuri sexuale asupra copiilor - o inițiativă care a alimentat dezbateri aprinse în ultimii ani.

Susținută de mai multe organizații pentru protecția copilului, propunerea urmărea să oblige platformele online și serviciile de mesagerie să detecteze și să raporteze astfel de conținuturi.

Cu toate acestea, textul a fost puternic criticat de membrii Parlamentului European și de unele țări, inclusiv Germania, care l-au considerat o încălcare „disproporționată” a respectării vieții private.

Acești actori erau deosebit de îngrijorați de utilizarea unei tehnologii care poate scana conversațiile private ale utilizatorilor, inclusiv cele din aplicațiile de mesagerii criptate precum Signal și WhatsApp, în căutarea materialelor de pornografie infantilă.

Problema a dus la discuții deosebit de „dificile” între cele 27 de state membre ale UE „cu privire la confidențialitate și securitate cibernetică”, a declarat o sursă diplomatică europeană.

După mai mulți ani de negocieri, Danemarca, care deține în prezent președinția rotativă a Uniunii Europene, a decis în sfârșit să elimine această măsură controversată din text, sperând că va fi în sfârșit adoptat.

Și pe bună dreptate: normele în vigoare în prezent pentru detectarea pornografiei infantile online urmează să expire în curând, în aprilie 2026.

Acesta este „un pas major înainte”, a salutat activistul german și fost europarlamentar Patrick Breyer, un adversar ferm al măsurii, supranumită „Chat Control” de către detractorii acesteia și care a făcut obiectul unei mobilizări intense pe rețelele de socializare.

Un raport al organizației britanice Internet Watch Foundation (IWF) publicat în 2024 estima că 62% din conținutul de pornografie infantilă era găzduit pe servere situate în UE.

Sursa: Rador Radio România