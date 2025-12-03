Beijingul vizează în mod direct UE - după cum a declarat recent comisarul Séjourné - astfel că Executivul european propune o modificare a doctrinei economice europene.

Comisia Europeană a publicat miercuri Pachetul său de Securitate Economică, în mare parte o reformulare a instrumentelor și planurilor existente privind comerțul și materiile prime critice, dar cu un sentiment de urgență sporit după ce UE a fost de două ori victima controalelor radicale ale exporturilor din partea Chinei în acest an.

În cele două "comunicări" prezentate în pachet – așa-numita "doctrină" de securitate economică și noul plan de acțiune RESorceEU – sunt păstrate multe prevederi din strategiile anterioare. Cele trei obiective principale: trecerea la o mentalitate mai proactivă și anticipativă, identificarea modului în care UE poate utiliza cel mai eficient instrumentele pe care le are deja și consolidarea colaborării cu partenerii – reflectă strategia de securitate economică a Comisiei pentru 2023.

Anunțul de miercuri al comisarilor pentru industrie și comerț, Stéphane Séjourné și Maroș Șefcovici, a reiterat, de asemenea, o parte din munca care trebuie depusă pentru a aborda riscurile majore, fie că este vorba de sprijinirea sectoarelor industriale cu risc ridicat, protejarea datelor sensibile și prevenirea perturbării infrastructurii critice a UE, atât fizice, cât și cibernetice. De asemenea, s-a subliniat reciclarea ca parte a pachetului de soluții care ar ajuta Europa să își reducă dependența de China pentru materiile prime critice, lucru deja promovat în Legea UE privind materiile prime critice.

Până în prezent, nu există nimic nou, ci mai degrabă o restructurare a mai multor priorități într-un nou cadru. De asemenea, nu există fonduri noi pe masă, Comisia enumerând în schimb fonduri existente, cum ar fi împrumuturile InvestEU și SAFE pentru apărare, și menționând în repetate rânduri că Banca Europeană de Investiții s-a angajat să ajute.

Ceea ce este nou este sentimentul de urgență provocat de introducerea de către China a controalelor globale la exporturi în aprilie și octombrie anul acesta. Aceste perturbări l-au determinat pe comisarul Séjourné să declare, într-un interviu pentru Euractiv, că Europa nu este doar prinsă în focul încrucișat al războiului comercial global, ci că Beijingul vizează direct UE.

Anunțul conține, de asemenea, indicii ale mai multor acțiuni, care ar putea duce la luarea unor măsuri suplimentare. Comisia intenționează în special să se țină de agenda sa de simplificare, așa cum a declarat comisarul Dombrovskis pentru Euractiv săptămâna aceasta, dar să o extindă și la subiecte de securitate economică. Înalții oficiali au menționat simplificarea condițiilor în care poate fi aplicat statutul de blocare, care urmărește să protejeze companiile UE de legile și cerințele străine, precum și planuri de simplificare a acordării autorizațiilor și o propunere de regulament pentru modificarea Legii privind materiile prime critice pentru a utiliza mai bine deșeurile.

O altă evoluție nouă menționată este Centrul de materii prime critice, care urmează să fie înființat anul viitor, potrivit unui înalt oficial. Centrul ar ajuta la stocare, achiziții comune și facilitarea dezvoltării de proiecte concrete. Séjourné a declarat săptămâna trecută în Parlamentul European despre centrul de la Strasbourg, comparându-l cu puternica agenție japoneză JOGMEC, care prospectează materiale critice la nivel mondial și menține stocuri secrete.

Propunerea actuală rămâne departe de acest nivel de ambiție, în speranța că se va reuni o coaliție de țări europene dispuse să monitorizeze, să achiziționeze și să stocheze împreună materii prime. Comisia a anunțat, de asemenea, că intenționează să doteze centrul prin intermediul unei noi legislații, care urmează să fie propusă în trimestrul al doilea al anului 2026. Dacă aceasta va funcționa ca o dovadă a conceptului, un înalt oficial a declarat pentru Euractiv că transformarea acestuia într-o agenție UE cu adevărat autentică ar putea fi atunci posibilă.

O temere înainte de anunțul de miercuri era că țările terțe, chiar și cele prietene, cum ar fi Japonia, ar putea fi victime colaterale în noile planuri ale UE de consolidare a securității economice. Această teamă nu pare să se confirme până acum, referințele la parteneri și parteneriate apărând în cele două comunicări. Mai concret, înalții oficiali au indicat că proiectele UE în curs de desfășurare sunt deschise atât pentru achiziții de la țări bogate în resurse, cum ar fi Australia, Canada și în special Brazilia, cât și în colaborare cu aliați săraci în resurse, cum ar fi Japonia.