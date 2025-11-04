Se așteaptă ca prețurile țigărilor să crească cu până la 3 euro pe pachet, scrie „Il Fatto Quotidiano” (Italia).

Aceasta este lovitura pe care o vor primi fumătorii italieni în cazul în care Comisia Europeană va continua standardizarea accizelor la produsele din tutun sau care conțin nicotină și la țigările electronice. Vestea sosește în contextul în care Parlamentul Italiei începe revizuirea Legii bugetului pentru 2026, care include deja o creștere de 60 de cenți pe pachet în următorii trei ani. Federația Italiană a Tutungeriilor și-a exprimat opoziția fermă, exprimându-și opoziția într-un comunicat. „Comisia UE nu reușește să înțeleagă legătura foarte strânsă dintre creșterea impozitării și extinderea pieței ilicite”, crescând astfel contrabanda, a precizat federația.

O creștere cu 3 euro ar menține prețurile italiene mult sub cele din Irlanda sau Norvegia (13 euro). Mai mult, în ultimele luni, Asociația Oncologilor Italieni (AIOM) a lansat o propunere de creștere a prețului țigărilor cu 5 euro pe pachet pentru a descuraja fumatul, care cauzează 90% din cazurile de cancer pulmonar, și, în același timp, pentru a sprijini cu veniturile obținute (estimate la 13 miliarde de euro) de Serviciul Național de Sănătate.

Tutungeriile din Italia nu intenționează să accepte acest lucru și recent, au făcut apel la clienți cerându-le să își facă auzită vocea în cadrul consultării publice europene. Comercianții italieni se tem de efectele economice negative ale măsurilor propuse „asupra tutungeriilor, mici afaceri familiale care constituie o rețea de neînlocuit în peisajul distribuției și în structura socială a țării”. Aceștia mai arată că „Franța, Irlanda și Olanda au demonstrat, în practică, că creșterile excesive de prețuri duc imediat la o extindere necontrolată a contrabandei și contrafacerii la niveluri dramatice, cu daune grave pentru toți operatorii economici, trezorerie și cetățenii înșiși care apelează la piața ilegală pentru a achiziționa produse care nu îndeplinesc riguroasele standarde europene de calitate, prezentând riscuri evidente pentru sănătate”.

Sursa: Rador Radio România