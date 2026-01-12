Bruxellesul și Beijingul au ajuns la o soluție în disputa privind importul de vehicule electrice, a anunțat luni Ministerul Comerțului din China. CE spune că e vorba doar de un "document de orientare".

Ministerul Comerțului din China a anunțat că Beijingul și UE au ajuns la un acord privind angajamentele de preț pentru exportatorii chinezi de vehicule electrice. Aceste angajamente trebuie să respecte regulile OMC. UE va publica „orientările” corespunzătoare. Producătorii auto vor trebui apoi să depună cereri la UE, ceea ce înseamnă că vor trebui să negocieze prețurile lor minime direct cu Bruxelles-ul, scrie FAZ.

Uniunea Europeană a impus anterior tarife pentru vehiculele electrice din China, acuzând Beijingul că subvenționează excesiv industria auto și, prin urmare, denaturează concurența. Producătorii auto germani, în special, nu au aprobat niciodată aceste tarife.

Prețurile minime vor continua să protejeze producătorii auto autohtoni de concurența acerbă. Cu toate acestea, UE nu va percepe niciun tarif. În schimb, profiturile vor rămâne la exportatori.

Ministerul Comerțului din China a folosit acordul ca o oportunitate de a-l ataca pe președintele SUA, Donald Trump. Există un „spirit de dialog”, iar diferențele pot fi „soluționate în cadrul regulilor OMC”.

Întrebat în cadrul briefingului de presă de luni, un purtător de cuvânt al CE, a declarat că e doar "un document de orientare" pentru exportatorii chinezi, după ce în decembrie anul trecut Comisia a primit o primă ofertă privind reducerea prețurilor pentru vehiculele electrice.



