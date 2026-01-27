Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a declarat marți că acordul comercial de liber schimb încheiat cu India va permite crearea unei „zone de liber schimb de 2 miliarde de persoane”, informează Agerpres.

„Europa și India scriu astăzi istorie. Am încheiat acordul suprem. Am creat o zonă de liber schimb cu două miliarde de locuitori, de care vor beneficia ambele părți. Acesta este doar începutul. Vom consolida și mai mult relația noastră strategică”, a scris Ursula von der Leyen pe X.

UE și India au încheiat marți negocierile pentru un acord de liber schimb (ALS) istoric, ambițios și semnificativ din punct de vedere comercial, cel mai mare astfel de acord încheiat vreodată de ambele părți. Aceasta va consolida legăturile economice și politice dintre cea de a doua și cea de a patra economie ca mărime din lume, într-o perioadă de creștere a tensiunilor geopolitice și a provocărilor economice globale, evidențiind angajamentul lor comun față de deschiderea economică și comerțul bazat pe norme, explică Executivul UE într-un comunicat de presă.

UE și India comercializează deja bunuri și servicii în valoare de peste 180 de miliarde de euro pe an, sprijinind aproape 800.000 de locuri de muncă în UE. Se preconizează că acest acord va dubla exporturile de bunuri ale UE către India până în 2032 prin eliminarea sau reducerea tarifelor în valoare de 96,6 % din exporturile de bunuri ale UE către India. În ansamblu, reducerile tarifare vor duce la economii de aproximativ 4 miliarde EUR pe an în ceea ce privește taxele vamale pentru produsele europene.

Aceasta este cea mai ambițioasă deschidere comercială pe care India a acordat-o vreodată unui partener comercial. Aceasta va oferi un avantaj competitiv semnificativ pentru principalele sectoare industriale și agroalimentare ale UE, acordând întreprinderilor un acces privilegiat la cea mai populată țară din lume, cu 1,45 miliarde de locuitori, și la o economie mare cu cea mai rapidă creștere, cu un PIB anual de 3,4 mii de miliarde de euro.

Oportunități pentru întreprinderile europene de toate dimensiunile

India va acorda UE reduceri tarifare pe care niciunul dintre ceilalți parteneri comerciali ai săi nu le-a primit. De exemplu, tarifele pentru autoturisme vor scădea treptat de la 110% la 10%, în timp ce acestea vor fi eliminate complet pentru piesele auto după cinci până la zece ani. Tarifele de până la 44 % pentru utilaje, 22 % pentru produsele chimice și 11 % pentru produsele farmaceutice vor fi, de asemenea, eliminate în cea mai mare parte.

Un capitol dedicat va ajuta, de asemenea, întreprinderile mici din UE să profite pe deplin de noile oportunități de export. De exemplu, ambele părți vor institui puncte de contact specifice pentru a oferi IMM-urilor informații relevante cu privire la ALS și pentru a le ajuta în orice problemă specifică cu care s-ar confrunta atunci când încearcă să utilizeze dispozițiile ALS. În plus, IMM-urile vor beneficia în special de reducerile tarifare, de eliminarea barierelor de reglementare, de transparența, stabilitatea și previzibilitatea prevăzute de acord.

Reducerea tarifelor agroalimentare

Acordul elimină sau reduce adesea tarifele prohibitive (peste 36 % în medie) pentru exporturile UE de produse agroalimentare, deschizând o piață masivă pentru fermierii europeni. De exemplu, tarifele indiene pentru vinuri vor fi reduse de la 150 % la 75 % la intrarea în vigoare și, în cele din urmă, la niveluri de până la 20 %, tarifele pentru uleiul de măsline vor scădea de la 45 % la 0 % în decurs de cinci ani, în timp ce produsele agricole prelucrate, cum ar fi pâinea și produsele de cofetărie, vor elimina tarife de până la 50 %.

Sectoarele agricole europene sensibile vor fi pe deplin protejate, deoarece produse precum carnea de vită, carnea de pui, orezul și zahărul sunt excluse de la liberalizare în cadrul acordului. Toate importurile din India vor trebui să respecte în continuare normele stricte ale UE în materie de sănătate și siguranță alimentară.

În paralel, UE și India negociază în prezent un acord separat privind indicațiile geografice (IG), care va ajuta produsele agricole tradiționale emblematice ale UE să vândă mai mult în India, prin eliminarea concurenței neloiale sub formă de imitații.

Accesul privilegiat la piețele de servicii și proprietatea intelectuală protejată

Acordul va acorda întreprinderilor din UE un acces privilegiat la piața indiană a serviciilor, inclusiv în sectoare-cheie precum serviciile financiare și transportul maritim. UE și-a asumat cele mai ambițioase angajamente privind serviciile financiare de către India în cadrul oricărui acord comercial, depășind ceea ce au oferit altor parteneri.

Acordul oferă un nivel ridicat de protecție și de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală (PI), inclusiv a drepturilor de autor, a mărcilor comerciale, a desenelor și modelelor industriale, a secretelor comerciale și a drepturilor privind soiurile de plante. Aceasta se bazează pe tratatele internaționale existente în materie de proprietate intelectuală și apropie legislația indiană și cea a UE în materie de proprietate intelectuală. Acest lucru va facilita schimburile comerciale și investițiile reciproce între întreprinderile din UE și cele din India care se bazează pe proprietatea intelectuală.

Consolidarea angajamentelor în materie de durabilitate

Acordul are un capitol dedicat comerțului și dezvoltării durabile, care îmbunătățește protecția mediului și abordează schimbările climatice, protejează drepturile lucrătorilor, sprijină capacitarea femeilor, oferă o platformă de dialog și cooperare privind aspectele legate de mediu și climă legate de comerț și asigură punerea în aplicare eficace.

UE și India vor semna, de asemenea, un memorandum de înțelegere care intenționează să instituie o platformă UE-India pentru cooperare și sprijin în domeniul acțiunilor climatice. Platforma va fi lansată în prima jumătate a anului 2026. În plus, sub rezerva normelor și procedurilor bugetare și financiare ale UE, se preconizează un sprijin din partea UE în valoare de 500 de milioane EUR în următorii doi ani pentru a sprijini eforturile Indiei de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de accelerare a transformării sale industriale durabile pe termen lung.

Etapele următoare

În ceea ce privește UE, proiectele de texte negociate vor fi publicate în curând. Textele vor fi revizuite din punct de vedere juridic și traduse în toate limbile oficiale ale UE. Comisia va prezenta apoi Consiliului propunerea sa în vederea semnării și încheierii acordului. Odată adoptate de Consiliu, UE și India pot semna acordurile. În urma semnării, acordul necesită aprobarea Parlamentului European și decizia Consiliului privind încheierea acestuia pentru a intra în vigoare. Odată ce India ratifică, de asemenea, acordul, acesta poate intra în vigoare.

UE și India au lansat pentru prima dată negocieri pentru un acord de liber schimb în 2007. Discuțiile au fost suspendate în 2013 și apoi relansate în 2022. Cea de a 14-a și ultima rundă oficială de negocieri a avut loc în octombrie 2025, urmată de discuții între sesiuni la nivel tehnic și politic.

În același timp cu relansarea negocierilor privind ALS, UE și India au lansat, de asemenea, negocieri pentru un acord privind indicațiile geografice și un acord privind protecția investițiilor. Negocierile pentru aceste acorduri sunt încă în curs de desfășurare.