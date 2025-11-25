În Luanda, capitala Angolei, o republică africană cu 40 de milioane de locuitori, situată la granița cu Atlanticul de Sud, a avut loc luni o importantă întâlnire între Uniunea Europeană și Uniunea Africană, scrie „RAI News” (Italia).

Uniunea Africană este o organizație de liber schimb care reunește 55 de țări de pe continent. Deși accentul s-a concentrat în mare parte pe întâlnirea celor 27 de lideri europeni privind planul de pace pentru Ucraina, pe masă rămân mai multe probleme extrem de importante, într-un moment în care continentul african a devenit o arenă competitivă între Statele Unite, China și Rusia.

După ce luni dimineață a participat la Luanda la reuniunea liderilor europeni privind Ucraina, prim-ministrul Giorgia Meloni a sosit la locul de desfășurare a summitului în jurul orei 13:00, fiind întâmpinată de președintele Republicii Angola, João Lourenço.

UE: Africa și Europa îi pot arăta lumii calea

Summitul de la Luanda, a șaptea reuniune de acest gen, marchează 25 de ani de relații dintre UA și UE. „Provocările cu care ne confruntăm astăzi - schimbările climatice, transformarea digitală, migrația neregulamentară, conflictele și insecuritatea - nu cunosc granițe”, au subliniat luni președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei, Ursula von der Leyen. „Trebuie să răspundem acestei lumi multipolare printr-o cooperare multipolară. Împreună, Africa și Europa pot arăta calea”, au declarat ei într-o declarație comună.

„Tema forumului de astăzi este consolidarea legăturile dintre industriile noastre, afacerile noastre și, bineînțeles, dintre popoarele noastre. De la ultimul summit din 2022, mediul global a devenit mai dificil, însă relațiile dintre Africa și Europa s-au consolidat. Europa este cel mai mare partener comercial al Africii. O treime din comerțul total al Africii se desfășoară cu Europa, iar noi suntem cel mai mare investitor în Africa, cu 240 de miliarde de euro numai în 2023”, a remarcat von der Leyen în deschiderea reuniunii.

UE rămâne cel mai mare partener comercial al Africii: potrivit Bruxelles-ului, în 2023, comerțul cu bunuri și servicii a ajuns la 467 de miliarde de euro. Însă europenii au avut și momente de stagnare, uneori alimentate de resentimentele față de trecutul sângeros al fostelor puteri coloniale și de concurența Chinei, ale cărei proiecte majore de infrastructură sunt binevenite pe continent. Rusia, la rândul său, a profitat de pierderea influenței Franței pentru a deveni un partener de securitate pentru mai multe țări.

Șefii de stat și de guvern vor discuta despre modalitățile prin care se pot limita fluxurile de migrație către Europa. Pe ordinea de zi vor fi și chestiuni de securitate și o inițiativă diplomatică pentru a oferi Africii o voce mai puternică în organismele de guvernanță globală, cum ar fi Consiliul de Securitate al ONU și Banca Mondială. Se va discuta și despre consolidarea comerțului, în contextul tarifelor americane impuse membrilor ambelor blocuri.

UE ar trebui să își ofere expertiza pentru a ajuta la dezvoltarea comerțului intracontinental african, care reprezintă în prezent doar un modest 15% din comerțul continental. De asemenea, va căuta să își asigure aprovizionarea cu minerale strategice necesare pentru tranziția sa ecologică și să își reducă dependența de China pentru elementele de pământuri rare esențiale pentru tehnologie și electronică.

Cooperare și securitate: Abordarea Italiei

Pentru Italia summitul Uniunea Europeană-Uniunea Africană e o ocazie de a-și reafirma angajamentul față de un model de cooperare economică egală cu țările africane, în conformitate cu Planul Mattei, și de a evidenția coerența deplină dintre strategia sa națională și abordarea europeană a Portalului Global. Acesta din urmă este o agendă de investiții în infrastructură de 150 de miliarde de euro, dezvoltată în parteneriat între UE și UA și care vizează și contracararea influenței globale crescânde a Chinei. Prim-ministrul Giorgia Meloni a sosit duminică seară, după ce a participat la G20 de la Johannesburg, Africa de Sud. Scopul, subliniază aceleași surse, este de a lucra împreună la proiecte concrete pentru a sprijini consolidarea infrastructurii continentului, printr-un dialog continuu cu Uniunea Africană și partenerii africani. Trebuie menționat că Meloni a discutat aceste probleme pe 20 iunie, la Roma, cu președinta Comisiei UE, Ursula von der Leyen, și cu președintele Comisiei UA, Mahmoud Ali Youssouf, în timpul unui summit axat în special pe Planul Mattei și pe Portalul Global.

Summitul de la Luanda, concluzionează surse italiene, reprezintă, așadar, o oportunitate importantă de a reafirma, împreună cu cele 27 de țări ale UE, angajamentul comun de consolidare a stabilității și securității pe continentul african: Roma contribuie cu resurse și expertiză la eforturile europene prin misiuni și operațiuni de sprijin civil și militar în principalele teatre de instabilitate. Acest angajament, subliniază ele, completează investițiile promovate de Planul Mattei și de Global Gateway, știind că fără securitate este imposibil să se promoveze o creștere cu adevărat comună.

