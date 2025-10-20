Serviciul European pentru Acțiune Externă (SEAE) îndeamnă statele membre să susțină o declarație maritimă care ar permite națiunilor membre ale UE ă organizeze inspecții ale „flotei din umbră” de petroliere a Rusiei, informează Reuters.

Consolidarea drepturilor de inspecție este cea mai recentă propunere a UE care vizează limitarea veniturilor din petrolul și gazele rusești utilizate de Rusia pentru a-și finanța războiul din Ucraina. Miniștrii de externe ai statelor menbre ale UE urmează să se întâlnească luni pentru a discuta noi măsuri împotriva Rusiei, printre alte subiecte.

La începutul lunii octombrie, Grupul celor șapte economii industrializate (G7) a convenit să colaboreze pentru atingerea acestui obiectiv și să vizeze țările care ajută Rusia să eludeze sancțiunile, precum și pe cele care și-au majorat importurile de petrol rusesc. „Statele membre ale UE demonstrează din ce în ce mai mult un impuls reînnoit pentru acțiuni de aplicare mai robuste care să combată flota din umbră (de exemplu, acțiunea Franței împotriva navei „Boracay”, acțiunile anterioare ale Estoniei privind „Kiwala”, ale Germaniei privind „Eventin” și ale Finlandei privind „Eagle S”)”, se precizează în documentul de informare al SEAE.

Proiectul de declarație propune „posibile acorduri bilaterale între statele de pavilion și UE privind îmbarcările preautorizate pentru inspecții”, adăugând că trebuie abordată și o creștere a numărului de înregistrări sub pavilion fals. SEAE a anunțat că se estimează că flota din umbră ar fi formată din 600 până la 1.400 de nave, administrația de la Bruxelles sancționând până acum peste 400 de nave, precum și entități care permit flotei să funcționeze.

Odată ce UE va adopta cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni - probabil săptămâna viitoare - acest număr va crește la aproximativ 560 de nave și va anticipa cu un an interdicția importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, până la 1 ianuarie 2027. SEAE a comunicat că blocul comunitar va viza și serviciile de realimentare a petrolierelor, așa-numitele „bunkering”.

