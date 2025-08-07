Comentariile au venit la două zile după ce Donald Trump a amenințat că va aplica UE o taxă vamală de 35%, dacă Bruxelles nu își respectă promisiunea de a investi masiv în infrastructura SUA.

Promisiunea Uniunii Europene de a investi peste un trilion de dolari în energie și infrastructură din SUA „nu este în niciun fel obligatorie”, a declarat joi Bruxelles-ul, marcând cea mai recentă amplificare a tensiunilor cu Casa Albă pe marginea unor aspecte cheie ale recentului acord comercial UE-SUA.

„Angajamentele... pe care le-am transmis administrației SUA [sunt] intenții agregate în ceea ce privește cheltuielile cu energia și în ceea ce privește investițiile în economia SUA de către companiile din UE”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Comisiei, Olof Gill, adăugând că acestea „nu sunt în niciun fel obligatorii”.

Pecizările sale vin la două zile după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va aplica UE un tarif de 35%, dacă blocul comunitar nu își respectă angajamentul de a investi 600 de miliarde de dolari în infrastructura SUA în următorii trei ani și jumătate din mandatul prezidențial al lui Trump.

Angajamentul de investiții este un pilon central al acordului UE-SUA încheiat acum două săptămâni între Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Acordul include, de asemenea, un angajament separat din partea UE de a achiziționa energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari până în 2028.

„Ne-au dat 600 de miliarde de dolari pe care îi putem investi în orice vrem”, a declarat el marți. „Pot face orice vreau cu ei. Iar scopul a fost că ne-au jefuit atâția ani, încât este timpul să plătească, și trebuie să plătească.”

Comentariile lui Gill au venit în aceeași zi în care a intrat în vigoare taxa generală de 15% convenită de UE și SUA în așa-numitul „acord-cadru”.

Majoritatea exporturilor UE către SUA erau anterior supuse unei taxe minime de 10%, pe lângă o taxă medie de 4,8% convenită înainte de revenirea lui Trump la Casa Albă în ianuarie. Noua taxă de 15% – pe care oficialii UE o descriu drept un „plafon” – include rata de 4,8%.

Cu toate acestea, tarifele americane pentru mașinile și piesele auto din UE rămân supuse unui tarif special în valoare totală de 27,5%, în ciuda faptului că ambele părți au indicat că aceste produse vor fi acoperite de taxa de 15%.

Gill a declarat că nu poate oferi un „calendar” pentru momentul în care va fi redus acest tarif mai mare pentru mașini.



Eddy Wax și Nikolaus J. Kurmayer au contribuit la articol.

„Avem un angajament clar din partea SUA că plafonul nostru tarifar general de 15% va acoperi și exporturile UE de mașini și piese auto, produse farmaceutice și semiconductori și așteptăm cu nerăbdare ca acesta să fie implementat cât mai curând posibil”, a spus el.