Statele membre pot acorda derogări individuale de la închiderea spațiului aerian european împotriva Rusiei: guvernele naționale pot „autoriza astfel de excepții”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei UE, notează „RAI News” (Italia).

Purtătorul de cuvânt a explicat că fiecare dintre cele douăzeci și șapte de state poate decide să deschidă un coridor aerian pentru a-i permite președintelui rus Vladimir Putin să aterizeze în Ungaria pentru întâlnirea sa cu Donald Trump. Interdicția de călătorie a UE nu se aplică țarului, dar blocada spațiului aerian european împotriva aeronavelor rusești „rămâne formal în vigoare”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a informat pe liderii europeni, într-o convorbire telefonică comună, despre întâlnirea sa cu președintele SUA, Donald Trump, care a avut loc vineri la Washington. Partenerii europeni au subliniat urgența realizării unei păci juste și durabile pentru Ucraina, pentru care și-au reafirmat sprijinul. Zelenski i-a informat despre conținutul „întâlnirii productive și aprofundate” cu Trump, subliniind în continuare că „cel mai important lucru acum este să protejăm cât mai multe vieți posibil, să asigurăm securitatea Ucrainei și să ne întărim cu toții în Europa”.

De asemenea, el a mulțumit partenerilor care au participat la convorbire: prim-ministrul britanic Keir Starmer; cancelarul german Friedrich Merz; prim-ministrul Giorgia Meloni; președintele finlandez Alexander Stubb; prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Stre; prim-ministrul polonez Donald Tusk; președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen; președintele Consiliului European, Antonio Costa; și secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru sprijinul acordat Ucrainei. Liderii și-au coordonat pozițiile și au convenit ca următorii mași să fie discutați de consilierii lor pe probleme de securitate națională, potrivit unui comunicat publicat sâmbătă dimineață de Biroul Prezidențial.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Steffen Kornelius, a relatat că atât Merz, cât și partenerii săi au salutat strânsa cooperare transatlantică și au subliniat urgența eforturilor de a realiza o pace justă și durabilă pentru Ucraina. Aceștia l-au asigurat pe Zelenski că își vor extinde sprijinul pentru a împinge Rusia să se angajeze în negocieri serioase, inclusiv creșterea presiunii sancțiunilor cu cel de-al 19-lea pachet al Uniunii Europene și utilizarea activelor statului rus înghețate, se arată în comunicat.

„Volodimir Zelenski are sprijinul deplin al Germaniei și al prietenilor săi europeni pe calea spre pace. După întâlnirea sa cu președintele Donald Trump, ne-am coordonat și vom monitoriza îndeaproape următorii pași”, a declarat cancelarul german după întâlnire, subliniind că „Ucraina are nevoie acum de un plan de pace”.

Sursa: Rador Radio România