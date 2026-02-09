Comisia Europeană a transmis TikTok concluzii preliminare potrivit cărora platforma ar încălca Digital Services Act (DSA) printr-un „design adictiv” care încurajează utilizarea compulsivă, a informat vineri Comisia.

În centrul criticilor sunt funcții considerate „lipicioase” pentru atenție: infinite scroll, autoplay, notificările push și recomandările puternic personalizate.

Potrivit Comisiei, TikTok nu ar fi evaluat suficient riscurile pe care aceste mecanisme le pot produce asupra bunăstării fizice și mentale a utilizatorilor, inclusiv a minorilor și a persoanelor vulnerabile. Executivul european indică faptul că platforma ar fi trebuit să trateze mai serios semnale ale utilizării compulsive (de pildă, tipare de consum intens, inclusiv în intervale nocturne la minori), în cadrul obligațiilor de analiză a riscurilor impuse marilor platforme.

Comisia mai susține că TikTok nu ar aplica măsuri suficient de eficiente pentru reducerea acestor riscuri. Instrumentele de „screen time” și controalele parentale ar crea prea puțină fricțiune și ar fi, în practică, ușor de ocolit, ceea ce ar limita efectul real al protecțiilor.

Procedural, documentul nu este o decizie finală: TikTok are dreptul să consulte dosarul și să răspundă în scris. Comisia va consulta și Comitetul European pentru Serviciile Digitale, iar dacă evaluarea se confirmă, poate urma o decizie de neconformitate și o sancțiune de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală.

Investigația împotriva TikTok este deschisă din februarie 2024 și include și alte teme legate de riscurile sistemice ale platformei, în special în raport cu minorii și cu efectele sistemelor de recomandare.