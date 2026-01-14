Președinta Comisiei le-a spus aliaților săi de centru-dreapta că UE va avea propria strategie de securitate în acest an.

„UE lucrează pentru a deveni o «putere militară»", a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o reuniune cu ușile închise din Parlamentul European.

„Știm că trebuie să fim puternici, iar puterea înseamnă. Nu suntem o putere militară, dar ne construim pentru a fi o putere militară”, le-a spus ea parlamentarilor din propria sa grupare de centru-dreapta, Partidul Popular European.

„Dar suntem o putere economică... trebuie să ne îmbunătățim performanța iar și iar, este ca o afacere, să rămână o putere economică”, a spus ea, potrivit mai multor surse prezente în sală.

Comentariile ei vin în contextul în care o delegație daneză și groenlandeză este pregătită să se întâlnească cu membri cheie ai administrației Donald Trump la Washington, pe fondul amenințărilor SUA de a anexa insula autonomă.

Von der Leyen le-a spus eurodeputaților că cel mai important mesaj este că UE respectă dreptul groenlandezilor de a lua decizii singuri, dar că se pot baza pe europeni.

Declarațiile ei au venit la doar câteva minute după ce a refuzat să confirme că Groenlanda este acoperită de clauza de apărare reciprocă a UE, așa-numitul articol 42.7 din Tratatul Uniunii Europene.

„Există multe speculații despre ce ar trebui făcut, ce s-ar putea face, ce s-ar putea face”, le-a spus șefa Comisiei reporterilor la o conferință de presă miercuri, când a fost întrebată direct dacă clauza s-ar aplica în cazul în care SUA ar invada teritoriul danez bogat în minerale.

Groenlanda face parte din NATO, dar nu este oficial în UE.

Von der Leyen a mai spus la reuniunea PPE cu ușile închise că este timpul ca UE să își dezvolte propria strategie de securitate, lucru pe care Comisia îl va propune în 2026. Aceasta nu făcea parte din programul de lucru al Comisiei pentru 2026. Ea a menționat că acest lucru nu s-a mai făcut niciodată, dar că este momentul potrivit pentru acest lucru, au declarat surse pentru Euractiv.

Lidera germană de centru-dreapta a enumerat toate modalitățile prin care UE și-a sporit capacitățile de apărare în ultimele luni, de la programul ReArm de până la 800 de miliarde de euro și programul său comun de achiziții publice SAFE, la care au abonat 19 țări ale Uniunii.





