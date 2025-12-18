Vladimir Putin a început o nouă etapă a agresiunii hibride împotriva Europei, pe fondul presiunii sancțiunilor, ca reacție la consolidarea globală și la sprijinul acordat Ucrainei, relatează „Ukrinform” (Ucraina).

Rusia poartă un război hibrid împotriva Europei, o astfel de declarație fiind făcută recent de către Finn Borch Andersen, șeful Serviciului danez de Securitate, care a invitat statele europene la o cooperare mai strânsă pe fondul intensificării războiului hibrid purtat de Federația Rusă. Amenințarea hibridă rusă pare să devină tot mai vizibilă și mai aproape pentru lumea civilizată, în special pentru continentul european, căpătând forme și manifestări cu totul reale. Iar aici nu este vorba doar despre obișnuitele amenințări și șantaj din partea Kremlinului, ci despre un pericol real de escaladare a situației în Europa. Evident, acesta este efectul dorit de Putin, al cărui scop final este slăbirea și destabilizarea Europei, iar ulterior, o posibilă reașezare teritorială prin forță.

Europa s-a trezit în epicentrul războiului hibrid pe care îl poartă Rusia și trebuie urgent să-și consolideze capacitatea de apărare. Acest lucru a fost subliniat de mai multe ori și de către prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, care a accentuat că Europa se află în cea mai dificilă și mai periculoasă situație de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. În ultima perioadă, Danemarca se confruntă cu o creștere a nivelului de amenințări, inclusiv atacuri cibernetice și încălcări directe ale spațiului aerian cu drone. Serviciul danez de informații militare a constatat anterior că Rusia a folosit avioane de vânătoare pentru protejarea flotei sale fantomă, care transportă petrol rusesc, inclusiv prin Marea Baltică, iar în noiembrie, gruparea hackerilor pro-ruși NoName057 a lansat atacuri DDoS masive asupra unor site-uri guvernamentale, companii din domeniul apărării și partide politice, acuzându-le de sprijinirea Ucrainei și de „rusofobie”. Din fericire, aceste atacuri nu au avut consecințe grave pentru securitatea țării.

Tot în această toamnă, Danemarca s-a confruntat cu incidente masive de încălcare a spațiului aerian cu drone, ceea ce a dus la închiderea temporară a mai multor aeroporturi, inclusiv în Copenhaga. Drone au fost observate anterior și deasupra marii baze aeriene Skrydstrup, unde sunt dislocate majoritatea avioanelor F-16 și F-35. Specialiștii consideră că apariția dronelor de origine necunoscută deasupra unor obiective civile și militare daneze este o consecință atât a deciziei autorităților de la Copenhaga de a achiziționa armament cu rază lungă de acțiune, cât și a sprijinului ferm oferit Ucrainei. Trebuie menționat că Danemarca se numără printre cei mai fideli și mai hotărâți susținători ai Ucrainei. Acest lucru este demonstrat atât de apelurile constante la acțiuni comune, cât și de deciziile concrete precum transferul de artilerie către Ucraina și creșterea bugetului propriu pentru apărare.

În plus, conducerea daneză îndeamnă în mod sistematic ca și ceilalți aliați să se unească urgent împotriva Moscovei. Copenhaga sprijină Kievul în mod activ și consecvent în fața agresiunii ruse, prin asistență militară, politică și financiară. Danemarca este unul dintre liderii internaționali în ceea ce privește furnizarea de armament modern Forțelor de Apărare ale Ucrainei. Este evident că această poziție fermă se datorează nu doar solidarității, ci și înțelegerii faptului că securitatea Ucrainei este direct legată de securitatea întregului spațiu european. Prin sprijinul acordat Ucrainei, Danemarca întărește apărarea întregului flanc estic al NATO, prevenind posibila expansiune a Federației Ruse.

După cum se știe deja, Danemarca deține controlul asupra intrării strategice în Marea Baltică, prin care trec rute comerciale și militare importante. Ca stat de tranzit, joacă un rol semnificativ în menținerea logisticii și comunicațiilor în contextul consolidării flancului estic al Alianței. Nu trebuie uitat că Regatul Danemarcei include și teritoriul autonom Groenlanda, extrem de important din punct de vedere geopolitic, datorită poziției sale între America de Nord și Europa, precum și proximității de regiunea arctică, acolo unde interesele marilor puteri se intersectează tot mai des. Această combinație între controlul asupra Mării Baltice și posesia unui teritoriu arctic face din Danemarca un element crucial în sistemul de descurajare a amenințărilor rusești.

Totodată, observăm că Rusia, în pofida izolării internaționale și a sancțiunilor, continuă să-și extindă acțiunile ostile împotriva Occidentului, manifestate prin agresiune hibridă constantă împotriva țărilor europene, război cibernetic, campanii de dezinformare, intervenții în alegeri, încălcări ale dreptului internațional și sprijinirea regimurilor autoritare - toate cu scopul de a submina unitatea democrațiilor occidentale și de a-și consolida influența. Politica rusă de expansiune hibridă în Europa are un caracter sistemic și coordonat, utilizând toate instrumentele disponibile de influență hibridă.

Încă din 2013, Federația Rusă a început să desfășoare exerciții militare de amploare, de câteva ori mai mari decât cele ale NATO. Aceste acțiuni au fost orientate, printre altele, către subminarea încrederii în obligațiile asumate prin Articolul 5 al Tratatului de la Washington. În ultimii ani, s-au înmulțit cazurile de „testare militară” a sistemului de apărare al NATO: provocări armate în spațiul aerian și maritim european, creșterea activității militare ruse în apropierea granițelor Alianței. Această tendință se observă de mult timp, încă de dinaintea invaziei la scară largă în Ucraina. Toate acestea au scopul de a demonstra că regimul de la Kremlin este pregătit să folosească forța pentru atingerea obiectivelor sale politice și militare.

Este evident că Putin a lansat o nouă etapă a agresiunii hibride împotriva Europei în contextul presiunii generate de sancțiuni, ca reacție la unitatea globală și sprijinul acordat Ucrainei. De aceea, amenințarea rusă impune Europei o reevaluare urgentă - ba chiar reînarmare - ținând cont de procesele care au loc acum în centrul Europei, întrucât Kremlinul a început de facto o expansiune teritorială deschisă.

Este clar că Putin nu intenționează să oprească teroarea sângeroasă din inima Europei. Nu se poate avea încredere în Putin, întrucât chiar el a distrus întreaga arhitectură existentă a securității internaționale, încălcând norme și tratate, retrăgându-se din acorduri și, mai ales, declanșând un război la scară largă împotriva Ucrainei. Conducerea rusă continuă să demonstreze lipsă totală de interes față de orice soluționare pașnică a războiului, cu excepția capitulării complete a puterii de la Kiev și a distrugerii statului ucrainean.

Prin urmare, Putin continuă să considere Occidentul drept adversarul său, dorind să-l slăbească, să-l dezbine și să-l lipsească de unitate și forță. Iar agresiunea hibridă reprezintă, în viziunea Kremlinului, instrumentul-cheie. Pe măsură ce se apropie împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, Ucraina trece prin cea mai dificilă perioadă din istoria independenței sale. Dar acest moment reprezintă, totodată, o etapă crucială nu doar pentru ucraineni, ci pentru întreaga lume civilizată, pentru democrație și libertate în general, deoarece rezultatul războiului din Ucraina va determina arhitectura geopolitică a Europei pentru următoarele decenii.

