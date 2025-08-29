Rusia va răspunde prin măsuri de ripostă încă neprecizate dacă Austria devine membră a NATO, după cum a avertizat, joi, un aliat al Kremlinului, el sporind astfel tensiunile datorate schimbării de peisaj în privința securității din Europa.

Dmitri Medvedev, un apropiat al lui Vladimir Putin, a acuzat Austria că renunță la îndelungata sa neutralitate, el avertizând totodată că Moscova nu va face nicio diferență între Austria comparativ cu Suedia și Finlanda, care au hotărât să adere la NATO după ce Rusia a lansat invazia totală în Ucraina, în 2022, scrie „Newsweek” (SUA).

De ce contează asta

Neutralitatea Austriei a plasat de multă vreme această țară drept un centru-cheie al diplomației internaționale, ea găzduind o serie de organizații precum ONU, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AUEA), OSCE și OPEC. Medvedev a amenințat să se gândească la alte locații pentru aceste instituții, asta însemnând o lovitură pentru poziția Austriei pe plan mondial.

„Acum, rațiunea lasă loc spiritului de turmă. După Finlanda și Suedia, autoritățile din Austria – crescute de Bruxelles-ul setos de sânge – înfierbântă dezbaterile publice pe tema părăsirii neutralității sale stipulate prin Constituție, în favoarea aderării la NATO”, a scris fostul președinte al Rusiei într-o notă apărută pe portalul rusesc de știri RT.

Ce este de știut

Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a susținut că neutralitatea Austriei este un factor decisiv pentru alegerea sa ca sediu al unui număr de aproximativ 20 de organizații internaționale. El a avertizat că aderarea la NATO va submina spiritul Vienei și ar periclita capacitatea Austriei de a păstra relații echilibrate cu diverși parteneri de pe glob.

Orice tentativă de aderare la NATO ar implica și probleme de ordin legal, punând sub semnul întrebării capacitatea țării de a-și păstra statutul de țară nealiniată fără să încalce tratatele de după cel de-Al Doilea Război Mondial.

„Asta ar duce la o concluzie evidentă: e timpul să ne gândim la o relocare a sediilor centrale ale unor organizații internaționale în țări din sudul și estul Globului, care pot oferi condițiile necesare activității acestor instituții”, a declarat Medvedev în comentariul său intitulat „NATO Anschluss” (Anexarea la NATO, n. red.) – o referire la anexarea Austriei la Germania nazistă, în 1938.

În pofida opoziției manifestate de populație, Austria și-a adâncit treptat cooperarea cu UE și NATO prin misiuni de instrucție și prin participarea sa la Inițiativa Parteneriatului pentru Pace, după cum afirmă Medvedev, el considerând că cele peste de 3000 de convoaie militare ale NATO și cele 5000 de avioane ale alianței, care au traversat teritoriul austriac sunt o dovadă a unei militarizări intensive.

Medvedev a subliniat că neutralitatea Austriei este protejată prin Tratatul Statului Austriac din 1955 și prin Memorandumul de la Moscova. El a susținut că orice tentativă de aderare la NATO ar încălca legislația internațională, în special Convenția de la Viena cu privire la Legea Tratatelor.

Fostul ministru austriac de externe, Karin Kneissl, a reluat și ea interpretarea juridică a lui Medvedev, afirmând că Austria nu-și poate abandona neutralitatea fără un acord unanim din partea tuturor semnatarilor tratatului, inclusiv din partea Rusiei.

Medvedev a făcut referire la rezultatul recentelor alegeri, care au demonstrat un sprijin redus pentru aderarea la NATO. Partidul liberal Noua Austrie, care se pronunță în favoarea aderării, a primit sub 10% din voturi, în vreme ce Partidul Libertății, anti-NATO, și-a adjudecat un procent de 37%.

Ce spune lumea

Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consliului de Securitate al Rusiei: „Ce ar avea de făcut Moscova, care, în esență, a fost unul dintre artizanii Austriei moderne? Răspunsul ar fi o palmă peste mână dată celor entuziasmați de isteria războiului, în conformitate cu legislația internațională. Răspunsurile la două întrebări-cheie – dacă Austria are dreptul să renunțe unilateral la neutralitatea instituită prin lege și dacă poate hotărî independent să adere la NATO – ambele sunt fără echivoc negative".

Ce se va întâmpla

Medvedev și-a încheiat nota printr-un dur avertisment legat de pericolele cu care Austria s-ar putea confrunta dacă devine membră NATO, el afirmând că „s-ar putea ca forțele armate austriece să se trezească incluse în planurile cu bătaie lungă ale Forțelor Armate Ruse”.

„După aderarea lor la NATO, împotriva Suediei și a Finlandei s-a adoptat un pachet de contramăsuri, iar, în această privință, Austria să nu se aștepte la vreo excepție”, a spus el.

Sursa: Rador Radio România