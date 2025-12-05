La aproape un deceniu de la referendumul privind Brexit-ul, economia britanică continuă să se abată de la traiectoria sa de dinainte de 2016, marcând o eroziune lentă, dar constantă, a investițiilor, a productivității și a poziției sale globale.

Potrivit unui nou raport al Decision Maker Panel, o inițiativă de cercetare găzduită de King's College London, „la începutul anului 2025, economia Regatului Unit era cu 8% mai mică decât ar fi fost fără Brexit, conform datelor macroeconomice, și cu 6% mai mică conform microdatelor la nivel de firmă”, notează „Euronews” (Italia).

Autorii subliniază o lungă perioadă de volatilitate politică și modificări continue ale regulilor comerciale, care au pus în așteptare sau au fost amânate multe decizii concepute în mod normal pentru a sprijini creșterea. În loc să investească sau să angajeze, companiile au petrecut ani de zile pregătindu-se pentru următorul anunț sau încă o schimbare a termenilor comerciali.

În întreaga țară, planurile de investiții au fost abandonate, iar directorii s-au concentrat mai mult pe gestionarea riscurilor legate de Brexit decât pe dezvoltarea de noi produse sau extinderea operațiunilor. Raportul estimează că investițiile au fost cu 12-18% mai mici, ocuparea forței de muncă cu 3-4% mai mică, iar productivitatea cu 3-4% mai mică decât într-un scenariu fără Brexit.

Impactul a fost inegal. Companiile cel mai strâns integrate în lanțurile de aprovizionare europene - inclusiv mulți dintre cei mai productivi exportatori ai țării - au suferit cele mai grele consecințe, slăbind sectoarele care au susținut istoric creșterea britanică.

Cercetătorii caracterizează ieșirea Regatului Unit din UE ca un fel de reformă comercială inversă: în loc să elimine barierele, a introdus altele noi, mergând împotriva curentului economiilor globalizate.

Cu toate acestea, fluxurile comerciale nu s-au prăbușit imediat după referendum. Timp de mai mulți ani, Regatul Unit a continuat să funcționeze conform vechilor reguli, mascând parțial transformarea în curs. Adevărata ruptură a avut loc doar odată cu implementarea Acordului Comercial și de Cooperare, care a început să aibă efecte concrete abia după intrarea sa în vigoare.

Pe măsură ce anii au trecut, Regatul Unit a început să piardă teren în comparație cu țările similare. Creșterea economică a rămas slabă, nivelul de trai a stagnat, iar poziția țării în clasamentele internaționale s-a deteriorat. Se estimează că PIB-ul pe cap de locuitor a crescut „cu între 6% și 10% mai puțin decât economiile similare”, plasând Regatul Unit „în jurul percentilei 10” printre națiunile avansate.

Raportul subliniază, de asemenea, cum multe previziuni inițiale - deși corecte în direcția lor - au subestimat durata incertitudinii și profunzimea cu care aceasta ar afecta luarea deciziilor de afaceri. Ceea ce politicienii au considerat o ajustare temporară, s-a transformat într-o schimbare structurală, care continuă să pătrundă în economie.

Per total, rezultatele arată că Marea Britanie este transformată nu atât de un singur eveniment politic, cât de ani de energie risipită, scăderea încrederii și o pierdere a competitivității. La aproape zece ani de la referendum, efectele Brexit-ului rămân evidente și nu dau semne că s-ar atenua.

Sursa: Rador Radio România