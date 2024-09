Președintele Mișcării pentru Drepturi și Libertăți (DPS), Delian Peevski, a comentat pe culoarele parlamentului de la Sofia solicitarea formațiunii "Da, Bulgaria" legată de ridicarea imunității sale de către procurorul general.

"De către procurorul lor? El este procurorul lor general, întotdeauna a fost. Țvetan Vasilev este agentul Moscovei și al Rusiei, care se ascunde în Serbia sub protecția Moscovei. Rusia face tot posibilul pentru a prelua Bulgaria", a declarat Delian Peevski, potrivit Standart News.

"Mă uit la colegi că stau liniștiți, acceptă lucrurile, cum va fi instalat un președinte într-o republică prezidențială și apoi va deveni înfricoșător în Bulgaria. Dar eu o să opresc aceste lucruri", a spus el categoric.

"Legat de ceea ce se spune, voi prezenta dovezi că nu am datorii la bănci, la nicio bancă, nu datorez niciun ban băncilor. Și acestea sunt minciuni. Aceasta este propaganda Moscovei. Nici companii nu am. Dacă cineva reușește să dovedească că am vreo firmă sau vreo datorie la bancă, renunț imediat la imunitate. Dar nimeni nu poate face asta. Oricât s-ar strădui, nimeni nu poate obține nimic despre Peevski. Nimic, nimic", a explicat liderul DPS.

"Totul este în declarațiile mele, spre deosebire de altele. Vreau să văd declarațiile celor care mă acuză. Vreau ca Țvetan Vasilev să restituie cele 5 miliarde pe care le-a furat de la cetățenii bulgari", a mai spus Peevski.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA