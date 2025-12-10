Pe măsură ce negocierile diplomatice pentru încetarea războiului capătă intensitate, situația de pe frontul ucrainean devine tot mai greu de înțeles chiar și pentru experții militari.

Potrivit unei ample analize publicate de „Courrier International” (Franța), linia de contact dintre armata ucraineană și forțele ruse se fragmentează continuu, fiind distorsionată de infiltrări, operațiuni simbolice și tentative de manipulare informațională, într-un context în care ambele tabere încearcă să obțină avantaje teritoriale – sau măcar percepția unor avantaje – înaintea unei posibile „înghețări” diplomatice a conflictului.

Pokrovsk: orașul simultan „cucerit” și „necucerit”

Un exemplu ilustrativ este Pokrovsk, oraș strategic din Donețk, despre care Kremlinul a anunțat recent că l-ar fi capturat. Kievul a negat imediat, subliniind că rezistența ucraineană încă menține poziții. „Courrier International” notează că această dublă narațiune reflectă noua natură a conflictului: controlul teritorial nu mai poate fi definit strict geografic, iar uneori prezența unui steag plantat de o echipă infiltrată este prezentată ca o cucerire, fără o confirmare militară reală.

Potrivit publicației, atât partea rusă, cât și cea ucraineană reușesc să creeze evenimente simbolice „la limita propagandei”, menite să influențeze percepția publică și negocierile de pace, mai mult decât situația tactică propriu-zisă.

Dispariția frontului clasic: infiltrări la kilometri în spatele liniilor

O schimbare esențială în modul în care se desfășoară războiul este creșterea numărului de infiltrări. Grupuri mici de soldați bine camuflați, uneori doar doi sau trei, pătrund în teritoriul inamic nu cu scopul de a cuceri poziții frontale, ci de a genera haos: distrug stații de drone, perturbă comunicații sau derutează logistica adversă.

Rezultatul, arată analiza, este apariția unor „zone gri” extinse, unde frontul nu mai este o linie continuă, ci o rețea fluidă de pătrunderi, retrageri și poziții suprapuse. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a introdus chiar o nouă categorie pe hărțile sale: „infiltrări ale armatei ruse”, marcând recunoașterea oficială a fenomenului.

OSINT vs. narațiunile oficiale: hărțile care contrazic guvernele

Pentru a înțelege situația reală, experții și jurnaliștii se bazează pe cartografierea realizată de surse independente, precum Institutul pentru Studiul Războiului (SUA), AMK Mapping (Noua Zeelandă), platforma ucraineană Deep State și grupul finlandez Black Bird.

Aceste hărți compară imagini din satelit, filmări postate de soldați pe Telegram, relatări de la fața locului și declarațiile autorităților. În numeroase cazuri, subliniază „Courrier International”, reprezentările OSINT contrazic versiunile oficiale, fie din motive de propagandă, fie pentru a masca pierderi tactice.

De ce harta de pace devine imposibil de desenat

În contextul apropiatelor negocieri, dificultatea cartografierii frontului devine un obstacol politic major. În locul unei linii de demarcație clare, observatorii constată un teritoriu în permanentă mișcare, unde unități mici pot pătrunde kilometri întregi, iar zonele contestate se schimbă zilnic.

Această volatilitate face complicată definirea unei eventuale linii de încetare a focului sau a unei formule de control teritorial. Tocmai de aceea, subliniază publicația, Moscova și Kievul încearcă să maximizeze chiar și cele mai mici succese vizuale, știind că acestea ar putea influența masa negocierilor mai mult decât rezultatele militare reale.

Războiul intră în faza „ceții politice”

Analiza „Courrier International” descrie un război aflat la granița dintre realitatea militară și teatrul informațional. Cu fronturi fragmentate, infiltrări reciproce și narațiuni divergente propagate de ambele tabere, conflictul devine tot mai greu de înțeles chiar și pentru experții OSINT.

În locul unei hărți clare, comunitatea internațională are în față o geografie fluidă, modelată de interese politice, presiuni diplomatice și o dorință tot mai evidentă a beligeranților de a influența nu doar lupta din teren, ci și viitoarea arhitectură a păcii.

Sursa: Rador Radio România