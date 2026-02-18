Raportul privind responsabilitatea noastră referitoare la prima Strategie a Uniunii Europene pentru Combaterea Sărăciei a fost aprobat cu o largă majoritate în Parlamentul European, scrie „Diario de Noticias” (Portugalia).

Dintre eurodeputații portughezi, doar cei din Inițiativa Liberală (care s-au abținut) și Chega (care a votat împotrivă) s-au exclus de la acest sprijin, dezvăluie autorul articolului, João Oliveira, europarlamentar din partea PCP.

Aprobarea acestui raport transmite un semnal politic puternic cu privire la obiectivele și prioritățile de luat în calcul în această Strategie și este, de asemenea, o afirmare clară a faptului că răspunsul la problemele economice și sociale care afectează viața oamenilor trebuie să fie o prioritate politică.

Raportul nu epuizează ansamblul de politici și de măsuri de luat în considerare în lupta împotriva sărăciei, ci constituie un punct de plecare robust pentru revendicările politice care trebuie să fie adresate UE și guvernelor naționale.

Raportul pornește de la premisa că lupta împotriva sărăciei trebuie purtată cu politici care să garanteze o distribuție echitabilă a bogăției și care să materializeze Drepturile Omului în calitate de drepturi politice, economice, sociale și culturale, garantând caracterul lor universal și indivizibil.

Urmărind obiectivul de eradicare a sărăciei în spațiul UE până în 2035, raportul subliniază necesitatea unei abordări globale și integrate, care să se confrunte cu sărăcia în multiplele sale dimensiuni, fără compartimentarea sau segmentarea răspunsului.

Prin propunerea ca lupta împotriva sărăciei să constituie un criteriu transversal în toate politicile sectoriale, raportul solicită articularea corectă a diferitelor niveluri de responsabilitate politică, precum și o finanțare adecvată, cu mobilizarea bugetului UE și a bugetelor naționale.

Raportul subliniază, de asemenea, necesitatea asigurării de mecanisme adecvate pentru a garanta participarea politică a persoanelor aflate în sărăcie la definirea și evaluarea politicilor care le sunt destinate, precum și la aplicarea acestora.

Textul prevede un amplu ansamblu și divers de măsuri în diferite domenii.

Se evidențiază susținerea de politici de promovare a angajării depline a forței de muncă, salariile echitabile, condițiile de muncă îmbunătățite și echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Dar include și dreptul la locuință, inclusiv măsuri urgente și specifice pentru eradicarea lipsei de adăpost. La fel de importante sunt investițiile în servicii publice universale și de calitate, care să garanteze accesul la asistență medicală, educație, protecție socială, cultură, transporturi, comunicații, energie și un mediu echilibrat din punct de vedere ecologic.

Raportul afirmă, de asemenea, necesitatea combaterii discriminării economice și sociale, care face ca femeile, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități, comunitățile și minoritățile etnice, printre altele, să fie mai expuse și vulnerabile la sărăcie. De asemenea, propune măsuri specifice menite să combată sărăcia infantilă.

Sărăcia nu poate fi eradicată prin decret, dar este combătută prin politici îndreptate către acest obiectiv. Acest raport aduce o contribuție în acest sens.

Sursa: Rador Radio România