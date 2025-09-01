Un membru turc al ISIS a fost arestat. Arma a fost găsită la gară, într-un troller și conținea 14 gloanțe, dezvăluie „Il Corriere della Sera” (Italia).

Militanți turci ai ISIS plănuiau să-l ucidă pe Papa Francisc în timpul vizitei sale la Trieste, pe 7 iulie 2024, dezvăluie o anchetă publicată în exclusivitate de ziarul „Il Piccolo”. Papa Francisc sosise în capitala regiunii Friuli Venezia Giulia pentru a participa la încheierea celei de-a 50-a Săptămâni Sociale Catolice din Italia. Cu o zi înainte, fusese găsită o armă într-un troller abandonat în cafeneaua gării.

Descoperirea a declanșat o serie de investigații, deoarece existau multe elemente care sugerau că arma fusese lăsată într-un loc și găsită ulterior. Acest lucru a determinat investigații suplimentare din partea serviciilor de informații, investigații din care reiese o declarație, deja existentă în arhive, despre un „posibilul plan al unui atentat împotriva Suveranului Pontif”.

Interpolul, continuând ancheta publicată de ziarul din Trieste, l-a arestat pe unul dintre suspecți în Olanda, într-o operațiune legată direct de ancheta italiană: bărbatul se numește Hasan Uzun, are 46 de ani și este de origine turcă. În prezent, este deținut în izolare la Trieste și nu poate comunica cu nimeni, deoarece vorbește foarte puțin engleza. Dar, potrivit unor surse din închisoare, „părea calm”.

Atentatul a fost planificat aparent de o organizație turcă legată de ISIS Khorasan. După extrădarea sa din Olanda, Uzun a petrecut câteva zile într-un penitenciar din Milano. Bărbatul în vârstă de patruzeci și șase de ani a fost identificat ca fiind cel care a adus fizic arma în oraș pe 6 iulie, cu o zi înainte de vizita Papei, folosind un troller. Încă nu este clar, însă, cum a fost făcută identificarea, fie prin intermediul imaginilor de supraveghere, fie prin alte indicii și informații de la serviciile secrete. Arma este una automată, un Luger de 9 mm (modelul 7B cu numărul de serie 5793N), și a fost găsită împreună cu încărcătorul și 14 cartușe.

Publicația „Il Piccolo” reamintește că știrea privind descoperirea armei a fost relatată de Tg1, iar apoi preluată de presa din întreaga lume. Numai că din acel moment nu s-a mai auzit nimic. În schimb, Parchetul și-a început ancheta, începând cu mișcările din gară.

„Luni i-am înlocuit pe doi foști colegi și am solicitat procurorului o copie a documentelor care poate fi transmisă apărării”, comentează avocata Lucrezia Chermaz, care îl reprezintă pe Hasan Uzun. „Ancheta este încă în desfășurare”. În acest moment „nu am primit încă niciun document. M-am întâlnit cu clientul meu de două ori; am vorbit în engleză cu o oarecare dificultate, iar în următoarele zile mă voi întâlni cu el cu ajutorul unui interpret de limba turcă. Mă aștept așadar să am mai multe informații, atât pentru că voi avea documentele, cât și pentru că voi putea vorbi cu clientul meu. Am avut o discuție despre aspectele operaționale ale gestionării cazului, dar nu și despre temeinicia” presupuselor infracțiuni, „din cauza barierelor lingvistice”.

