Confruntată cu incidente suspecte în Ucraina și cu informațiile transmise de Institutul Robert Lansing, Europa se pregătește pentru un posibil val de atacuri sinucigașe orchestrate de Rusia, dezvăluie „La Libre Belgique” (Belgia).

Serviciile de securitate din Europa monitorizează îndeaproape o amenințare emergentă semnalată de Institutul Robert Lansing, un think tank independent franco-american. Potrivit analizei lui, Rusia are în vedere atacuri sinucigașe pe teritoriul european. Această strategie raportată de think tank ar avea ca scop să semene instabilitate prin țintirea unor infrastructuri critice și unor simboluri politice majore.

Operațiuni testate în Ucraina?

Două incidente recente din Ucraina au atras atenția experților în securitate. În Kamianets-Podilski, un pachet-bombă a explodat într-un centru de recrutare militar, făcând mai multe victime. Cu câteva zile mai devreme, la Mikolaiv fusese deja comis un atac sinucigaș. Potrivit serviciilor de informații ucrainene, aceste atacuri au fost orchestrate de FSB, principalul serviciu de informații al Rusiei, cu scopul de a-și rafina metodele înainte de a le aplica potențial în Europa, indică think tank-ul.

Manipularea opiniei publice prin instabilitate

Îngrijorarea constă nu numai în atacurile în sine, ci și în potențialul lor de a polariza societățile europene. Raportul Institutului Robert Lansing sugerează că Moscova ar putea exploata migranții ruși pentru a orchestra aceste atacuri, pentru a întări discursurile naționaliste și extremiste în Europa. Această metodă amintește de tehnicile de șantaj folosite deja în trecut pentru a manipula migranții ceceni din Europa occidentală.

Unitate specială și sabotaj în Europa

De asemenea, think tank-ul menționează o nouă celulă în cadrul FSB, dedicată operațiunilor de sabotaj împotriva infrastructurii critice din Europa. Conform analizelor transmise de think tank, această unitate ar viza în primul rând sectoare strategice precum energia și apărarea. Franța, Germania, Marea Britanie, Austria și Polonia ar fi identificate drept potențiale ținte.

Chiar dacă încă nu au apărut dovezi concrete despre atacuri iminente, raportul subliniază necesitatea ca țările europene să rămână vigilente. Strategia rusă pare să se îndrepte către un război hibrid care combină sabotajul, dezinformarea și violența asimetrică.

Sursa: Rador Radio România