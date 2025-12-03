Un vas sub pavilion rusesc care transporta ulei de floarea-soarelui din Rusia către Georgia a fost atacat marți în largul coastei Turciei, în Marea Neagră, au confirmat autoritățile turce, scrie „La Razon” (Spania).

Acestea au specificat că toți cei 13 membri ai echipajului nu au fost răniți. Direcția Afaceri Maritime a Turciei a declarat într-un scurt mesaj pe contul său de pe rețeaua de socializare X că „tancul petrolier 'Midvolga-2' a raportat un atac la 80 de mile marine (aproximativ 148 de kilometri) în largul coastei Turciei, în timp ce se afla în drum din Rusia către Georgia cu o încărcătură de ulei de floarea-soarelui”.

„Nava, ai cărei 13 membri ai echipajului sunt nevătămați, nu a solicitat asistență. În prezent, navighează spre Sinope - un oraș din nordul Turciei - cu motoarele pornite”, a subliniat el, fără a comenta detaliile atacului. Ulterior, Agenția Federală Rusă pentru Transport Maritim și pe Căi Navigabile Interioare a confirmat un atac cu drone și a indicat că 'Midvolga 2' a suferit „daune minore” la structura sa, „fără scurgeri de apă””.

Agenția a indicat într-o declarație pentru agenția rusă de știri TASS că a stabilit contactul cu nava și cu proprietarul acesteia. „Nava se deplasează independent spre portul Sinop. Nu există victime”, a menționat aceasta. Armata ucraineană a atacat vineri două petroliere aflate sub sancțiuni – „Virat” și „Kairos”, care a fost atacat din nou sâmbătă – cu ambarcațiuni fără echipaj în largul coastei turcești din Marea Neagră. Petrolierele se îndreptau spre un port rusesc pentru a încărca petrol destinat piețelor externe. Sancțiunile au fost impuse în urma invaziei ruse în Ucraina, care a început în februarie 2022.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a subliniat luni că aceste tipuri de incidente reprezintă „o escaladare îngrijorătoare”, potrivit postului de televiziune turc TRT. „Nu putem permite aceste atacuri sub nicio formă, deoarece amenință libertatea navigației, mediul înconjurător și viața în zona noastră economică exclusivă”, a argumentat el.

„Conflictul dintre Rusia și Ucraina a ajuns în mod clar într-un stadiu în care amenință siguranța navigației în Marea Neagră”, a declarat el, înainte de a asigura că Ankara a transmis „avertismentele necesare părților implicate”. „Monitorizăm îndeaproape evoluțiile în vederea încheierii conflictului și suntem pregătiți să contribuim în orice moment”, a conchis el.

Sursa: Rador Radio România