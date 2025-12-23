Prim-ministrul grec și președintele cipriot efectuează o vizită comună în Israel, în vederea consolidării cooperării militare în fața Turciei, considerată o amenințare de către cele trei țări, scrie „Les Echos” (Franța).

„Un zid de descurajare împotriva Turciei”. Acest titlu ocupa, duminică, întreaga primă pagină a „Yediot Aharonot”, cel mai popular cotidian israelian, cu ocazia vizitei lui Kyriakos Mitsotakis și a lui Nikos Christodoulidis, respectiv prim-ministrul Greciei și președintele Ciprului. Ei participă luni la un summit tripartit cu Benyamin Netanyahu, șeful guvernului israelian.

Pe agenda discuțiilor figurează înainte de toate consolidarea cooperării militare, dar și a celei energetice. Săptămâna trecută, un media grec s-a grăbit puțin prea mult vorbind despre crearea iminentă a unei unități de intervenție rapidă, compusă din câteva mii de soldați ai celor trei țări.

„Nu suntem încă acolo. Pentru moment, este vorba înainte de toate de întărirea legăturilor noastre. Deja cooperăm strâns. Israelul și Grecia participă astfel la cel puțin 40 de exerciții militare comune”, afirmă un diplomat israelian. Și adaugă: „Nu este vorba de a trata Turcia ca pe un inamic, ci de a-i tempera ambițiile regionale”. Motivele de îngrijorare suscitate de Recep Tayyip Erdoğan, președintele turc, nu lipsesc pentru a impulsiona o asemenea alianță de interese.

Încălcări ale spațiului aerian grec

Israelul denunță sprijinul acordat de Ankara Hamasului, în condițiile în care o parte dintre liderii islamiști palestinieni s-au refugiat în Turcia. Guvernul israelian își pune, de asemenea, veto-ul față de orice participare a soldaților turci la o „forță internațională de stabilizare” prevăzută de planul de pace al lui Donald Trump pentru Fâșia Gaza. Statul evreu este, în fine, îngrijorat de intențiile hegemonice atribuite Turciei în Siria după căderea lui Bashar al-Assad.

Tensiunile s-au multiplicat, de asemenea, între Turcia, Grecia și Cipru, în special în legătură cu exploatarea zăcămintelor de gaze din Mediterana, cu delimitarea apelor teritoriale și a zonelor economice exclusive din Marea Egee. Iar Atena denunță încălcări regulate ale spațiului său aerian de către aviația turcă.

Rezultat: Atena și Nicosia estimează că Israelul poate juca un rol de contrapondere. Statul evreu furnizează deja arme celor doi „aliați” ai săi. Grecia s-a dotat recent cu un sistem israelian de lansatoare de rachete.

Baterii de rachete antirachetă

Cipru, al cărui ministru al apărării s-a deplasat săptămâna trecută în Israel, a achiziționat echipamente israeliene de apărare aeriană. Atena ar putea merge și mai departe. Sunt în curs negocieri pentru achiziția de către Grecia a unor baterii israeliene de rachete antirachetă de tip „Praștia lui David”, pentru un contract care ar putea depăși un miliard de dolari.

În paralel, consultările și schimburile de informații se intensifică. Recent, viitorul șef al Mossadului, Roman Gofman, a efectuat o deplasare la Atena, în timp ce comandantul aviației israeliene, generalul Tomer Bar, s-a întâlnit cu ofițeri superiori greci și ciprioți.

Israel, afectat de o „fugă a creierelor”

Apropierea este vizibilă și în sectorul energetic. Compania israeliană NewMed Energy deține 30% din participațiile la Aphrodite, un important zăcământ de gaze cipriot offshore, în timp ce Turcia are revendicări asupra zonei maritime în care acesta se află.

Cele trei țări lucrează la un proiect supranumit EuroAsia Interconnector, care prevede instalarea unui cablu submarin de transport al energiei electrice de înaltă tensiune, cu o lungime de aproape 1.500 km, pentru a conecta rețeaua electrică israeliană la cele din Cipru și Grecia. Acesta ar urma să permită statului evreu să fie conectat, pentru prima dată, la rețeaua electrică a Uniunii Europene.

Sursa: Rador Radio România