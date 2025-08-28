Ungaria a intentat un proces împotriva Consiliului Uniunii Europene și a Fondului European pentru Pace (EPF). Guvernul ungar și-a exprimat nemulțumirea din cauza modului în care au fost plătite miliarde de euro reprezentând ajutor acordat Ucrainei.

„Magyar Nemzet” (Ungaria) relatează că guvernul Ungariei a intentat un proces la Tribunalul din Luxemburg cu privire la finanțarea Ucrainei din Fondul European pentru Pace (EPF). Potrivit Executivului de la Budapesta, este problematic faptul că Uniunea Europeană intenționează să utilizeze în acest scop fondurile din activele blocate ale băncii centrale rusești. Cazul a fost prezentat inițial Curții de Justiție a Uniunii Europene, însă a fost strămutat la Tribunalul din Luxemburg. Partea ungară a intentat procesul pe 11 iulie, care a fost admis de instanța luxemburgheză. Cazul a devenit oficial public pe 25 august, odată cu publicarea și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Conform acțiunii, reclamantul (Ungaria) solicită Tribunalului anularea deciziei Comitetului Instrumentului European pentru Pace (IEP) din 26 februarie 2025 privind alocarea de măsuri de sprijin militar pentru forțele armate ucrainene, în conformitate cu condițiile stabilite în Decizia (PESC) 2024/1471 a Consiliului din 21 mai 2024 (a doua tranșă), precum și anularea parțială a procesului-verbal care consemnează adoptarea acestei decizii și obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.

Consiliul a adoptat o rezoluție pe 21 mai anul trecut, care prevedea că 99,7% din profitul net obținut din gestionarea activelor blocate ale băncii centrale ruse trebuie transferat către Fondul European pentru Pace.

Ucraina primește sume uriașe

Ucraina ar avea nevoie de 17,3 miliarde de dolari pentru reconstrucție în 2025, dar în prezent sunt disponibile doar 7,4 miliarde de dolari din această sumă. În spatele reconstrucției se află un sistem complex, operat în comun de țările donatoare. Aceste state ajută Kievul cu granturi nerambursabile și împrumuturi preferențiale. Cel mai mare contribuitor de până acum este Uniunea Europeană, care a alocat deja peste 180 de miliarde de dolari Guvernului Zelenski, scrie Index.

La Bruxelles a fost înființat Fondul de Asistență pentru Ucraina (Ukraine Facility), din care un total de 50 de miliarde de euro vor merge în Ucraina în perioada 2024-2027. Din această sumă 33 de miliarde vor fi acordate sub formă de împrumut, iar 17 miliarde sub formă nerambursabilă.

Viitorul buget al UE conține, de asemenea, un sprijin generos: în ciclul 2028-2034, Fondul pentru competitivitate va crește la 131 de miliarde de euro, din care aproximativ o cincime - peste 26 de miliarde de euro - va servi direct Ucrainei.

Sursa: Rador Radio România