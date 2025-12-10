Ungaria își intensifică vizibil cooperarea economică și energetică cu Rusia și Turcia, într-o perioadă în care relațiile sale cu instituțiile europene se află într-un punct tensionat.

Presa maghiară reflectă o serie de evoluții care, deși distincte, desenează împreună o imagine coerentă: Budapesta accelerează construcția unei infrastructuri energetice alternative și își adâncește integrarea în rețelele comerciale și tehnologice ale Estului.

Decizia companiei Gazprom, operatoarea gazoductului Turkish Stream, de a se reloca din Olanda în Ungaria marchează una dintre cele mai importante mutări geopolitice ale săptămânii, potrivit Népszava și Hirado.hu. Ministrul de externe Péter Szijjártó a confirmat că transferul vine în urma unui climat de afaceri ostil în Europa Occidentală și a presiunilor de reglementare cu care compania s-a confruntat în Olanda. Mutarea oferă Budapestei o poziție mai puternică în distribuția regională de gaz și confirmă orientarea energetică a guvernului maghiar către infrastructura ruso–turcă.

Accelerarea lucrărilor la centrala nucleară Paks 2

Într-o altă declarație consemnată de agenția MTI, ministrul Szijjártó a anunțat că extinderea centralei nucleare de la Paks „progresează mai repede decât era planificat”. Proiectul, dezvoltat împreună cu Rosatom, este unul dintre cele mai sensibile dosare europene privind dependența energetică de Rusia, iar ritmul accelerat confirmă determinarea Budapestei de a nu se abate de la parteneriatul nuclear cu Moscova.

Un val de contacte economice cu Moscova: 240 de negocieri în pregătire

Potrivit MTI, la Moscova urmează să aibă loc 240 de runde de negocieri între companii maghiare și ruse, ceea ce indică un efort economic fără precedent. Sectorul vizat acoperă energie, infrastructură, comerț, agricultură și tehnologie – o agendă mult mai extinsă decât simpla cooperare energetică. Acest maraton economic reflectă atât presiunea sancțiunilor occidentale asupra Rusiei, cât și dorința Budapestei de a profita de fereastra de oportunitate deschisă de izolarea Moscovei.

Tot MTI descrie întâlnirile lui Péter Szijjártó cu oficiali turci, în care ministrul a insistat asupra rolului Turciei ca „aliat de încredere” în lupta pentru securitate energetică în raport cu Bruxelles și Kiev. Ankara, la rândul ei, și-a reafirmat sprijinul pentru proiectele comune de transport energetic prin Marea Neagră și prin infrastructura Turkish Stream. Budapesta mizează tot mai mult pe Ankara nu doar ca furnizor, ci ca partener politic capabil să susțină proiecte inaccesibile prin canalele UE.

Retorica anti-Bruxelles se intensifică

În declarații citate de Hirado.hu, premierul Viktor Orbán afirmă că Ungaria nu va implementa „decizia scandaloasă a Bruxelles-ului” privind migrația „atâta timp cât va avea un guvern național”. Declarația, legată de mecanismele europene de relocare a migranților, arată că energia și politica externă nu sunt singurele zone unde Budapesta rupe ritmul european—ci parte a unei strategii mai ample de contestare a direcției Bruxelles-ului.

Hirado.hu îl citează pe Viktor Orbán spunând că „Europa de Vest ar aduce migranți din vest, în timp ce noi protejăm Europa din sud”, consolidând mesajul că Ungaria se vede drept bastion al conservatorismului european și justificând astfel relațiile privilegiate cu Rusia și Turcia.

Vizita președintelui Paraguayului la Budapesta

Magyar Nemzet relatează o vizită istorică: președintele Paraguayului revine la Budapesta după 30 de ani. Deși pare un eveniment diplomatic minor, contextul sugerează că Ungaria își diversifică deliberat alianțele dincolo de spațiul european, în linie cu politica sa externă multipolară.

Sursa: Rador Radio România