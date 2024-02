Președinta Katalin Novak și parlamentara Judit Varga, fostă ministră a Justiției, și-au dat demisia. Fostul soț al acesteia din urmă face dezvăluiri despre dedesubturile regimului ungar, potrivit Le Point.

O criză politică fără precedent a izbucnit în acest weekend în Ungaria, odată cu demisiile consecutive ale președintei Katalin Novak și ale fostei ministru al justiției, Judit Varga. Ambele au fost implicate în grațierea acordată unui individ, Endre K., care a acoperit abuzurile sexuale al superiorului său într-un cămin de copii.

Katalin Novak, în vârstă de 46 de ani, în funcție din mai 2022, și-a cerut scuze pentru acordarea acestei grațieri prezidențiale inoportune. Manifestațiile împotriva acestei grațieri prezidențiale au zguduit regimul. Se zvonește că Viktor Orban, premierul și omul forte al țării, a aflat prin sondaje că alegătorii Fidesz erau foarte supărați împotriva guvernului. I-a cerut lui Katalin Novak, aflată atunci în străinătate, să se întoarcă imediat și să-și depună demisia. Ceea ce ea a făcut. Parlamentul maghiar poate însă să îi ceară să-și reconsidere decizia în termen de cincisprezece zile.

Fostul soț al lui Judit Varga declanșează un scandal

Judit Varga, în vârstă de 43 de ani, era la acea vreme ministru al Justiției și a anunțat la rândul ei că se retrage din viața politică. Ministerul său a transmis cererea de grațiere Președinției Republicii, dar fără a o susține. Judit Varga a contrasemnat în cele din urmă grațierea în condiții încă neclare.Ea își abandonează mandatul de deputat și renunță de asemenea la conducerea listei Fidesz, partidul lui Viktor Orban, la următoarele alegeri europene din iunie 2024.

Lucrurile au început să scape de sub control când Peter Magyar, fostul soț al lui Judit Varga – au divorțat în 2020 – a dat cu bâta în baltă, renunțând și el la toate mandatele sale în două companii publice, Magyar Kozut și Volanbusz. "Nu mai vreau nici un minut să fac parte dintr-un sistem în care adevărații lideri se ascund în spatele fustelor femeilor", denunță el pe Facebook, considerând că Judit Varga și Katalin Novak au fost sacrificate pe nedrept de cei care trag cu adevărat sforile puterii la Budapesta.

Deziluziile unui protejat al sistemului

Iar Peter Magyar numește aceste ținte: în primul rând Antal Rogan, care controlează toate serviciile secrete și care este unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai premierului Viktor Orban. Dar și Balazs Orban, consilierul său politic, pe care "Le Point" l-a contactat pentru a obține comentarii. "Am crezut mult timp într-o idee, Ungaria națională, suverană și civilă și timp de mulți ani am încercat să contribui cu mijloacele mele modeste la realizarea ei", spune Peter Magyar.

"Dar în ultimii ani a trebuit să realizez încet și în sfârșit că toate acestea sunt într-adevăr doar un produs politic, un înveliș dulce care servește doar două scopuri: să ascundă funcționarea fabricii și să obțină bogății uriașe". Fostul soț al lui Judit Varga denunță sistemul ungar ca fiind o țară coruptă în care "totul aparține câtorva familii".

Prin urmare, din interiorul sistemului Orban vine acest atac neașteptat. Peter Magyar nu are nimic de câștigat din moment ce nu mai este soțul lui Judit Varga și de atunci și-a găsit sufletul pereche. "Știu că o să-mi pierd mulți prieteni cu decizia mea", continuă el. "Libertatea are întotdeauna un preț, uneori enorm, dar există momente când nu trebuie să dai înapoi. Sunt conștient că în ochii mașinii de propagandă a lui Rogan voi fi acum în același timp un trădător, un criminal, un răzbunător, un psihopat, un dependent de droguri, un schingiuitor de copii, un «bruxellesez», un mercenar în serie, un susținător al războiului etc. Eu nu sunt nimic din toate acestea".

Cuplul Varga-Magyar era ca o vitrină "de familie" a regimului, cu copiii lor arătați în fotografii, în timp ce Judit Varga a multiplicat videoclipurile în care s-a agitat în toată Europa pentru a apăra regimul adesea atacat al lui Viktor Orban pe tema corupției și slăbirii statului de drept.

Împreună cu Katalin Novak, Judit Varga a format duo-ul de doamne model dintr-o Ungarie creștină care îmbină tradițiile și modernitatea. Imaginea a fost parțial spulberată odată cu divorțul cuplului Varga-Magyar. Peter Magyar explică că Antal Rogan interzisese cuplului să se apere împotriva atacurilor asupra bunurilor lor, care nu ar fi provocat niciun scandal dacă li s-ar fi permis să-și explice achizițiile imobiliare.

Puterea de temut a lui Antal Rogan

Atunci de ce a așteptat atât de mult Peter Magyar să-și golească sacul? "Mulți oameni mă întreabă de ce am tăcut până acum, de ce am vorbit clar abia acum", recunoaște el. "Pe de o parte, există un motiv de familie pentru aceasta și, pe de altă parte, este o decizie teribil de dificilă să rupi cu toată viața anterioară și să periclitezi decenii de relații umane.

Și în al treilea rând, orice ar spune cineva, majoritatea Fidesz nu este Antal Rogán; sunt mulți oameni buni care lucrează în acest sistem numai pentru țara lor și prosperitatea poporului maghiar, și nu pentru îmbogățirea oligarhilor. Dacă membrii de partid ar putea vota, maestrul nelimitat al propagandei și serviciilor s-ar putea retrage imediat pentru a se bucura de viața civilă și de miliardele câștigate din «invenția sa»".

