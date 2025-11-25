Ungaria alocă printre cele mai mici sume atât pentru scopuri sociale, cât și pentru sănătate dintre țările Uniunii Europene, scrie publicația „Népszava” (Ungaria), care constată că situația reprezintă „o rușine”.

În ultimele săptămâni, în pregătirea alegerilor, Guvernul a anunțat una după alta măsurile sale de bunăstare socială: Parlamentul a decis recent introducerea celei de-a 14-a pensii lunare – de fapt este vorba despre o lună în plus de pensie pe an – și despre creșterea sprijinului pentru părinții adoptivi și copiii instituționalizați, aflați în grija statului, respectiv despre creșterea cheltuielilor sociale clasice. Guvernul are și un alt motiv pentru adoptarea acestor măsuri, deoarece, pe lângă alegerile menționate anterior, aceste domenii au fost neglijate în ultimii 15 ani. Această situație se reflectă și din datele publicate recent de Eurostat, conform cărora, la nivelul UE, Ungaria alocă printre cele mai mici sume pentru bunăstarea cetățenilor săi.

Potrivit oficiului de statistică al UE, în 2024, statele membre au cheltuit în medie 27,3% din PIB pentru beneficii sociale, ceea ce reprezintă o creștere de 0,6 puncte procentuale față de anul precedent. În schimb, statul ungar a cheltuit doar 16,6% din PIB pentru aceste scopuri, ceea ce reprezintă cea mai mică sumă din regiune și a treia cea mai mică alocare bugetară din UE. Doar două țări anglo-saxone, Malta (13,4%) și Irlanda (12,4%), au cheltuit mai puțin pentru chestiuni sociale decât ungurii. Conform terminologiei UE, cheltuielile sociale cuprind ajutoarele pentru bătrânețe, sănătate, familie, dizabilități, șomaj și condiții de locuit, precum și subvențiile pentru combaterea sărăciei clasice sau a altor forme de excluziune socială.

Cu alte cuvinte, luând în considerare toate aspectele – chiar și incluzând subvențiile pentru locuințe și familii favorizate de Guvernul Orbán – statul ungar nu este nici pe departe atât de generos cu cetățenii săi pe cât încearcă să-i facă să creadă, în timp ce nivelul cheltuielilor de stat nu este mai mic decât cel al altor țări. Așadar, problema constă în sistemele de redistribuire a finanțelor publice maghiare: cheltuielile bugetare (sprijin religios, sportiv, subvenții economice, datoria de stat) sunt utilizate în scopuri din care nu beneficiază direct cetățenii, respectiv banii colectați din impozite sunt cheltuiți cu o eficiență scăzută, ceea ce este evident în special în cheltuielile economice: în investiții inutile, supraevaluări și proceduri trucate de achiziții publice. Dacă un viitor guvern maghiar ar reduce aceste cheltuieli parțial inutile, adică ar transforma redistribuirea, ar putea crește alte cheltuieli – de exemplu, sociale, de sănătate, educație – fără a fi nevoie să modifice substanțial povara fiscală.

Guvernul maghiar, respectiv politicienii partidelor aflate la guvernare se apără adesea, spunând că aceste cifre UE sunt înșelătoare, deoarece Ungaria asigură subvenții majore prin sistemul fiscal. Într-adevăr, cifrele cheltuielilor sociale din Ungaria ar fi oarecum distorsionate dacă am include aici și transferurile de venit oferite prin sistemul de impozit pe venit, adică fie facilitățile fiscale pentru familii, fie scutirea de impozit pentru tinerii sub 25 de ani. Conform raportului final privind bugetul pe 2024, anul trecut, cei afectați nu au fost nevoiți să plătească 331 de miliarde de forinți impozite datorită facilităților fiscale asigurate pentru familii, în timp ce tinerii au fost scutiți de o altă sumă, și anume de plata a 196 de miliarde de impozit pe venit. Cele două sume reprezintă 0,6% din PIB, așadar, chiar dacă le includem ca transferuri sociale, am avansa doar cu un loc în clasament, devansând Lituania pe locul 24, dar și așa ar fi înaintea Ungariei întreaga regiune: România (17,3), Bulgaria (19,9), Slovacia (21,2), Republica Cehă (20,4) sau chiar Polonia, unde 24% din PIB a fost cheltuit pentru scopuri sociale.

Este o altă întrebare că comparația este înșelătoare, deoarece atunci ar trebui luate în considerare și facilitățile fiscale pentru familii din alte țări, iar pe de altă parte, beneficiile fiscale nici nu sunt cheltuieli și nu funcționează pe deplin ca transferuri sociale. O parte semnificativă a facilităților fiscale este primită de familiile cu venituri mari, care nu au nevoie de fapt de aceste subvenții sau care au nevoie de ele mult mai puțin decât gospodăriile cu venituri mici, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. Cu alte cuvinte, transferurile de venit furnizate prin sistemul fiscal nu pot fi tratate pe deplin ca beneficii sociale din cauza lipsei de nevoi. Conform datelor Eurostat, cele mai bogate țări din UE își pot permite cele mai generoase sisteme sociale: în timp ce media UE a fost de 27,3% din PIB pentru cheltuieli sociale, Finlanda (32,5%), Franța (31,9%) și Austria (31,8%) au putut să le cheltuiască în acest scop. Ca ​​să nu mai vorbim de faptul că aceste țări au PIB-uri mult mai mari, astfel încât diferențele sunt și mai mari în termeni de sumă.

Nu există bani nici pentru sănătate

Statul maghiar are performanțe la fel de slabe și în ce privește cheltuielile pentru sănătate: Ungaria se află pe locul 25 din cele 27 de state membre, ceea ce înseamnă că a treia cea mai mică sumă din PIB este cheltuită pentru sănătatea ungară – tot conform datelor Eurostat. Țările UE au cheltuit în medie 10% din PIB pentru finanțarea sănătății publice, în timp ce în Ungaria, Guvernul a cheltuit 6,4% din produsul său intern brut în acest scop anul trecut. Doar România și Luxemburg au cheltuit mai puțin de atât: ambele 5,7% din PIB. În UE, în 2023 s-au cheltuit în medie 3.835 de euro pe cap de locuitor pentru sănătate – această valoare a fost de doar 1.314 euro (525.000 de forinți) în Ungaria. În același timp, cheltuielile pentru sănătate pe cap de locuitor au fost de 971 de euro în România, 1.463 de euro în Polonia, 1.677 de euro în Slovacia și 2.461 de euro în Republica Cehă.

Sursa: Rador Radio România