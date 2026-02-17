În urma avarierii conductei Drujba, cele două țări doresc ca petrolul rusesc să fie livrat prin conducta Adriatică. Orban nu a primit de la Rubio un răspuns privind derogarea de la sancțiunile americane pentru importul de gaz rusesc de către Ungaria.

Ungaria și Slovacia au solicitat Croației asistență pentru livrarea petrolului rusesc, relatează Bloomberg. Acest demers vine în urma unor întreruperi ale transportului prin conducta Drujba în Ucraina.

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a anunțat pe X că el și ministra slovacă a economiei, Denisa Saková, au trimis o scrisoare ministrului croat al economiei, Ante Susnjar, solicitând Croației să permită transportul de petrol rusesc prin conducta Adriatică.

Croația își exprimă disponibilitatea de a ajuta

În postarea sa, Szijjártó a subliniat că aprovizionarea cu energie a unei țări nu ar trebui să devină o „problemă ideologică”. El a criticat Ucraina, ale cărei decizii politice, a spus el, pun în pericol securitatea aprovizionării sale cu petrol. Ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiha, declarase anterior că conducta Drujba a fost avariată într-un atac rusesc.



Ungaria și Slovacia depind de materiile prime rusești

Ungaria și Slovacia depind în mare măsură de petrolul și gazele rusești și s-au opus măsurilor UE de oprire a livrărilor.

Secretarul de stat american Marco Rubio a vizitat aceste țări după participarea de săptămâna trecută la Conferința de Securitate de la München.

Potrivit observatorilor, itinerariul secretarului de stat american a arătat clar în ce măsură administrația Trump se bazează pe forțele eurosceptice, notează Focus.de.

Cu toate acestea, Rubio a răspuns evaziv referitor la derogarea de la sancțiunile americane pentru importul de gaz rusesc de către Ungaria.

Corespondentul RFI România notează că, în loc să spună dacă derogarea este limitată sau nelimitată, Rubio a dat un răspuns evaziv, invocând din nou relațiile bune dintre cei doi lideri:

”Această relație și importanța acestei relații iar importanța acestei relații pentru relațiile bilaterale sunt la baza deciziei luate de președinte. Și vom continua să susținem decizia atâta timp cât această relație este un factor în relațiile noastre bilaterale.”