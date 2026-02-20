Partidul Tisza ar învinge FiDeSz cu 13% dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica aceasta, potrivit unui sondaj efectuat în februarie de Institutul de Cercetări Politice și Economice „Iránytű” și obținut de ziarul „Népszava” (Ungaria).

Potrivit sondajului reprezentativ, 40% din întreaga populație ar acorda sprijini Partidului Tisza și 33% ar sprijini partidele de guvernământ, la alegerile din aprilie. Printre alegătorii siguri care știu ce partid vor alege, diferența este și mai mare; aici scorul este 50-37 în favoarea formației politice a lui Péter Magyar.

În ce privește forțele politice mai mici, se poate observa o oarecare surpriză. Mișcarea Patria Noastră (Mi Hazánk Mozgalom) ar obține 7%, la nivelul întregii populații, și 6% în rândul alegătorilor siguri. Conform poziției actuale a partidului Convenția Democrată (DK), această formațiune politică „și-ar lua rămas bun de la Parlament” (1,2%); în schimb Partidul Câinelui cu Două Cozi (MKKP) ar atinge pragul de cinci% la ambele categorii, astfel încât ar putea forma un grup politic în Legislativul de la Budapesta. O completare interesantă este și faptul că institutul a întrebat, dacă alegătorii ar considera că este de dorit ca un al patrulea partid să intre în Parlament pe lângă FiDeSz-KDNP, Tisza și Mișcarea Patria Noastră. Jumătate din întreaga populație ar fi mulțumită cu intrarea în Legislativ al patrulea partid, în timp ce 33% dintre cei chestionați ar fi mulțumiți de un parlament cu trei partide.

Cincisprezece procente adoptă o poziție ambivalentă față de acestă chestiune. Astfel, 29% dintre intervievați ar dori ca al patrulea membru al Parlamentului să fie Partidul Câinelui cu Două Cozi, după care urmează DK cu 14%, iar procentul celor care ar dori să vadă o altă forță politică în Legislativ depășește 10%, în timp ce 16% nu au putut sau nu au vrut să răspundă la această întrebare.

Analistul principal al Institutului „Iránytű”, Pék Szabolcs, a menționat pentru ziarul „Népszava”: DK se îndepărtează de pragul electoral pentru accedere în Parlament, în pofida campaniei sale extrem de intense, dar nici accederea MKKP și Mișcarea Patria Noastră nu ar fi sigur 100%. Se poate întâmpla ca FiDeSz și Tisza vor lua din alegătorii celor doi jucători mai mici din cauza mizei extrem de mari, astfel că este greu de prezis cu exactitate cum va evolua situația lor, a spus expertul,potrivit căruia, cu cât este mai mare prezența la vot, cu atât sunt mai mici șansele ca partidele mici să intre în Parlament.

Deși retragerile din circumscripțiile electorale individuale sunt încă un subiect de dezbatere între Tisza și alți actori, potrivit unor semnale, aceste retrageri sunt mai puțin importante pentru alegători. Conform datelor „Iránytű”, 63% din întreaga populație consideră că votul lor pentru o listă este mai important decât votul pentru un candidat individual. Doar 25% cred că votul lor pentru un candidat individual are o greutate mai mare, iar 12% nu și-au exprimat o opinie. Aceste date indică faptul că educația despre sistemul electoral despre care opoziția a vorbit ani de zile, nu și-a atins scopul, a spus Szabolcs Pék, comentând rezultatele institutului de sondare, adăugând că doar un grup examinat este o excepție de la aceasta. Majoritatea absolută a simpatizanților DK – 57% – sunt conștienți că votul individual valorează mai mult la alegeri.

Însă, nemulțumirea față de Guvern, este clar vizibilă. Potrivit a 61% dintre respondenți, lucrurile merg într-o direcție greșită în țară și doar 33% sunt mulțumiți de situația publică (iar 6% nu au avut o opinie în acest sens).

Cu toate acestea, 47% dintre alegători se așteaptă ca FIDESZ să câștige pe 12 aprilie, iar 38% se așteaptă ca Partidul Tisza să reușească, deși majoritatea - 56% - doresc în mod clar o schimbare de guvern. La alegerile care vor avea loc peste 54 de zile, doar 38% ar fi de acord ca premierul Viktor Orbán să rămână în continuare.

Szabolcs Pék consideră că acest paradox se datorează supremației masive a resurselor FiDeSz. „În 16 ani de guvernare cu două treimi, ei au dominat Legislativul, instituțiile și pozițiile statului, mass-media și o parte semnificativă a economiei. Alegătorii sunt conștienți de acest lucru. FiDeSz și-a construit de asemenea mitul invincibilității, care este fundamentat de succesul menținerii de patru ori a majorității absolute două treimi în Parlament. De aceea, oamenii ar putea avea sentimentul că, deși opoziția conduce semnificativ, la sfârșitul zilei, câștigă cumva FiDeSz”, a spus analistul, care consideră că acest fenomen este în mare parte o amprentă social-psihologică a societății. „Datele privind preferințelor de partid sunt mult mai importante, deoarece acestea arată de fapt cum intenționează alegătorii să decidă”, a spus Szabolcs Pék.

Sursa: Rador Radio România