Mai mulți lideri europeni vor călători luni sau marți la Washington pentru a discuta din nou despre sfârșitul războiului din Ucraina, notează „EuroNews” (Italia).

Președintele american Donald Trump le-a spus reporterilor că vizitele vor fi „individuale”, fără a specifica însă despre ce șefi de stat sau de guvern este vorba.

Trump a adăugat că va vorbi „în curând”cu președintele rus Vladimir Putin și a indicat că administrația sa este pregătită să treacă la o „a doua fază” de sancțiuni împotriva Moscovei pentru invazia Ucrainei. Comentariile președintelui sosesc după ce Rusia a lansat cel mai mare atac aerian al său în Ucraina, ucigând cel puțin patru persoane și lovind principala clădire guvernamentală din capitală.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat ferm atacul de duminică, subliniind că declarațiile de condoleanțe din partea liderilor de stat și a instituțiilor trebuie „să fie susținute de acțiuni ferme”.

„Sancțiuni împotriva Rusiei și a persoanelor legate de Kremlin, tarife vamale severe și alte restricții comerciale. Trebuie să simtă pierderile. Asta ar fi cu adevărat convingător”, a scris Zelenski pe X.

Duminică, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a spus că Statele Unite ar fi deschise să colaboreze cu țările europene pentru a impune sancțiuni suplimentare țărilor care cumpără petrol de la Moscova, cu scopul de a „prăbuși economia rusă. Suntem gata să creștem presiunea asupra Kremlinului, dar avem nevoie ca partenerii noștri europeni să urmeze exemplul”, a declarat Bessent pentru emisiunea „Meet the Press” de la NBC News.

„Ne aflăm într-o competiție despre cât timp poate rezista armata ucraineană și cât timp poate rezista economia rusă”, a adăugat Bessent. „Dacă Statele Unite și Uniunea Europeană pot interveni, aplicând sancțiuni suplimentare, tarife secundare țărilor care cumpără petrol rusesc, atunci economia rusă va fi într-un colaps total”.

De la începutul invaziei, în februarie 2022, UE și-a redus deja achizițiile de petrol și gaze rusești. În iunie, Bruxelles-ul a stabilit termenul limită 2027 pentru eliminarea treptată a tuturor importurilor de energie rusească rămase.

