Georgia nu a fost invitată la forumul pentru extinderea Uniunii Europene care va avea loc pe 18 noiembrie, la Bruxelles, anunță publicația rusească „Nezavisimaia Gazeta”.

În schimb, în țară a sosit o delegație a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care strânge informații referitoare la încălcarea drepturilor omului. Conducerea georgiană este convinsă că din asta nu va ieși nimic bun.

Reprezentanții APCE Edite Estrela, Sabina Ćudić și Bas Klein s-au întâlnit cu adversarii Partidului de guvernământ „Visul Georgian”, în vreme ce partidul în sine a fost ignorat. Delegații condamnaseră anterior decizia executivului republicii de a interzice partidele de opoziție cele mai mari, apreciind că acest lucru este o manifestare de dictatură.

Reprezentanții APCE susțin că obiectivul lor este să strângă informații referitoare la cazurile de încălcare a drepturilor omului în Georgia.

„Am discutat, de exemplu, despre situația existentă în prezent în tribunale, legislația adoptată referitoare la organizațiile nonprofit, actele normative referitoare la deținuții politici, problemele legate de mass-media...Toate problemele care duc la regresul democrației georgiene”, a declarat ziariștilor Gheorghi Burjanadze, consilier al Fundației pentru societatea civilă.

În același timp, vicepreședintele Parlamentului Georgiei, Ghia Volski, este convins că APCE nu are motive să prezinte Partidul „Visul Georgian” ca pe o forță politică care se opune societății în orice problemă. Mai mult decât atât, potrivit afirmațiilor acestuia, reprezentanții societății civile care s-au întâlnit cu oaspeții străini nu au niciun fel de informații în afară de povești fabricate și de propagandă.

„Delegația APCE a venit în Georgia cu o intenție bine cumpănită dinainte. Principalul obiectiv al reprezentanților APCE este să folosească cumva Georgia în actuala confruntare mondială. Nu au niciun alt subiect, pretext sau justificare ca să formuleze niște pretenții în ceea ce ne privește. Orbita rusească nu este prezentă în politica externă a 'Visului Georgian'”, a subliniat Volski.

Președintele Comitetului parlamentar pentru integrare europeană, Levan Mahașvili, crede că opozanții georgieni se consultă cu europenii în ceea ce privește acțiunile lor viitoare, deoarece nu pot lua hotărâri singuri. „Pare-se că ei cred că ar fi mai bine dacă disputa referitoare la interzicerea unor partide ar ajunge până la Strasbourg, iar acolo vor încerca să influențeze decizia. Statul trebuie să fie pregătit pentru așa ceva”, a atras atenția Mahașvili.

La rândul său, președintele parlamentului, Șalva Papuașvili, crede că Europa îi susține deschis pe extremiștii din Georgia, ceea ce înseamnă că nu respectă valorile democratice. El crede totuși că membri UE ar putea să-și schimbe atitudinea. „Când vorbim de relațiile dificile dintre Georgia și UE, nu trebuie să uităm cauza inițială care a dus la această situație, care se află chiar în fața noastră. Bruxelles-ul a uitat astăzi de valorile noastre europene comune, dintre care cea mai importantă este respectul pentru democrație. Este imposibil să respectăm democrația, adică puterea poporului și, în același timp, să intervenim în alegerea altor popoare. Este imposibil să respectăm democrația și să nu ne distanțăm de crimele motivate politic. Răspunsul evaziv al ambasadorului UE la întrebare din 4 octombrie privind condamnarea violenței demonstrează impasul valoric în care a ajuns Bruxelles-ul. Europa modernă nu doar că se distanțează de violență, dar se și poziționează în mod deschis de partea vinovaților. Calea este clară, soluția este evidentă. Calea Bruxelles-ului către restabilirea relațiilor cu poporul georgian trece prin respectul față de valorile europene. Dacă Bruxelles-ul vrea să revină la valorile europene, primul pas este să recunoască și să respecte democrația”, a remarcat Papuașvili.

Semnificativ este faptul că pe 18 noiembrie, la Bruxelles va avea loc un forum consacrat extinderii Uniunii Europene, la care trebuie să ia parte toți membrii și candidații la aderarea la UE, forum la care Georgia nu a fost însă invitată. Comisia Europeană afirmă că Tbilisi nu va fi considerat un candidat real atâta vreme cât nu va înceta politica sa represivă.

Politologul Nika Chitadze consideră că nu este nimic neașteptat în faptul că Georgia nu a fost invitată la forumul de extindere a UE. „Oficialitățile de la Tbilisi aduc zilnic injurii reprezentanților Uniunii Europene. Cu ce s-ar ocupa la Bruxelles reprezentanții 'Visului Georgian'? Birocrații europeni nu au nimic concret despre ce să stea de vorbă cu ei și nu vor să creeze terenul pentru un nou scandal sau pentru automăgulirea autorităților georgiene”, a arătat analistul politic Chitadze pentru „Nezavisimaia Gazeta”.

După cum a afirmat acesta, Georgia se găsește într-o situație interesantă: ea nu corespunde nici standardelor europene, nici celor sovietice. În primul caz, ea nu are un nivel suficient de dezvoltare a democrației, iar în al doilea - corupția este foarte răspândită.

„Este clar că în Georgia s-a furat întotdeauna, însă în URSS oficialii nu-și construiau palate... În general, mulți georgieni nu simt astăzi că trăiesc într-un stat. Republica le amintește de o prăvălioară particulară, unde patronul-fondatorul 'Visului Georgian', Bidzina Ivașișvili – hotărăște ce e bine, ce e rău, cine să fie pedepsit, cine să fie promovat. Bineînțeles, în aceste condiții nici nu poate fi vorba de vreo integrare europeană”, a subliniat Chitadze.

Expertul este convins totuși că chiar dacă Georgia ar fi condusă de cei mai consecvenți susținători ai UE, țara oricum nu ar putea adera la această organizație până în 2030. Ținând cont de situația economică favorabilă, absența unor șocuri și aplicarea rapidă și eficientă de reforme, acest lucru s-ar putea produce, în cel mai bun caz, până în 2040, a opinat politologul georgian.

