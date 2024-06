Uniunea Europeană a elaborat un mecanism care îi va permite să ocolească dreptul de veto al Ungariei asupra achizițiilor de arme pentru Kiev în schimbul veniturilor din activele rusești înghețate, potrivit sega.bg.

Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, a declarat într-un interviu pentru "Financial Times" (FT) că mecanismul de eludare a veto-ului va fi „complex, ca orice soluție legală, dar va funcționa”.

Șeful diplomației europene a subliniat că UE a propus și înainte Ungariei o schemă, similară cu cea convenită între Budapesta și NATO în luna iunie. "Am propus Ungariei: banii voștri nu vor fi folosiți în niciun fel pentru a sprijini Ucraina. Nu numai pentru arme, ci și în alte scopuri", a spus Borell. În schimb, Budapesta a trebuit să asigure țările din UE că nu va impune veto asupra deciziilor privitoare la Ucraina. Totuși, potrivit șefului diplomației europene, autoritățile maghiare au respins această propunere.

Miniștrii de externe ai UE vor discuta despre o schemă de eludare a dreptului de veto al Ungariei în cadrul unei întâlniri din 24 iunie, scrie ziarul.

În luna mai, FT a anunțat că Ungaria blochează planurile Comisiei Europene (CE) de a cumpăra arme pentru Kiev cu veniturile confiscate din reinvestirea activelor rusești înghețate și „blochează tot ce ține de ajutorul militar acordat Ucrainei”.

Anterior, Consiliul UE a adoptat o rezoluție prin care obligă toate instituțiile financiare ale UE să înceapă să transfere de două ori pe an veniturile din reinvestirea activelor rusești către CE, care va aloca apoi 90% din aceste fonduri pentru arme către Kiev și 10% pentru programe de asistență economică pentru Ucraina. În acest fel, CE se așteaptă să încaseze 2,5 - 3 miliarde de euro pe an. Prima strângere de fonduri este planificată pentru iulie 2024. În prezent, UE a blocat active ale statului rus în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro.

Premierul ungar Viktor Orban a cerut înlocuirea Ursulei von der Leyen din funcția de președinte al Comisiei Europene (CE), calificând ultimii cinci ani drept cei mai răi din istoria UE.

Orban a spus că Von der Leyen e un angajat al lui [Manfred] Weber, care joacă rolul de Beelzebub. Întrebat de ce a împiedicat numirea lui Von der Leyen pentru un al doilea mandat, Orban a spus: „Din cauza eficienței sale scăzute”. "Transformarea ecologică este un eșec total al guvernării, pachetul pentru migrație nu rezolvă problema. Europa are nevoie de o conducere mai eficientă, are destui politicieni talentați care pot face asta", a explicat premierul într-un interviu acordat grupului de media german Funke. „Dar nu am de gând să dau nume”, a adăugat el.

În același timp, Orban a vorbit pozitiv despre fostul președinte american Donald Trump. "Am încredere 100 la sută în Donald Trump, nu - 101 la sută. Primul motiv este că el este un om al păcii, nu a început niciun război", a spus premierul.

La 7 martie, Von der Leyen a fost desemnată ca și candidat pentru șefia CE, la Congresul Partidului Popular European de la București. Potrivit documentelor principale ale Uniunii Europene, șeful CE este numit printr-o decizie a liderilor comunității la summit-ul UE și este aprobat prin vot secret în Parlamentul European, în funcție de obținerea majorității de voturi.

Contraatac

Ungaria va bloca acordarea a 6,5 ​​miliarde de euro din Mecanismul European de Pace pentru Ucraina, până la încetarea discriminării față de companiile comerciale maghiare din acea țară, a declarat ministrul maghiar de externe Peter Szijjártó, care a participat la o întâlnire cu colegii săi din UE, la Luxemburg.

"Astăzi am arătat în mod clar că până când autoritățile ucrainene nu încetează să discrimineze companiile maghiare, nu se poate pune problema acordării sumei de 6,5 miliarde de euro”, a declarat Szijjártó, la o întâlnire cu jurnaliștii maghiari. El a precizat că în Ucraina continuă încercările de urmărire penală a celei mai mari companii farmaceutice maghiare - Gedeon Richter - , care enervează autoritățile locale doar pentru că și acum continuă să lucreze în Rusia. Potrivit ministrului, ei vor să o priveze de licențe, adică să-i închidă accesul pe piața ucraineană. În urmă cu ceva timp, autoritățile ucrainene au adăugat pe lista „sponsorilor internaționali de război” cea mai mare bancă maghiară OTP, care activează și în Rusia.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA