Joi, în portul grec Pireu, procurorul-șef al Parchetului European, Laura Kövesi, a denunțat rețelele criminale, în special chineze, care invadează UE și se angajează în fraude vamale și cu TVA la scară „industrială”, scrie „La Libre Belgique”.

„Suntem invadați de organizații criminale din țări terțe, în special chineze”, a subliniat magistratul care conduce Parchetul European (EPPO) în cadrul unei conferințe de presă.

„Organizațiile criminale au dus frauda cu TVA și în vămi la scară industrială”, a adăugat ea.

„Credeți că doar traficul de droguri este violent? Nu mai este cazul”, a mai spus ea, denunțând „indivizi foarte periculoși care plănuiesc crime din motive legate de fraudă cu TVA și fraudă vamală”.

Luna trecută, Parchetul European a anunțat cea mai mare confiscare de containere efectuată vreodată în UE, la Pireu, în valoare de cel puțin 250 de milioane de euro.

Șase persoane, dintre care doi agenți vamali, au fost arestate în cadrul „operațiunii Calypso”, acuzate de fraudă vamală și cu TVA la mărfuri care intră în UE prin cel mai mare port al Greciei, la sud de Atena.

Au fost confiscate aproximativ 2.435 de containere, pline în principal cu biciclete electrice, textile și încălțăminte.

Schema frauduloasă dura de cel puțin opt ani, cauzând o pierdere estimată la cel puțin 350 de milioane de euro reprezentând taxe vamale și 450 de milioane de euro reprezentând TVA, potrivit Parchetului European.

Aceste rețele criminale au „creat un ecosistem criminal susținut de corupția funcționarilor vamali și fiscali, a brokerilor vamali și a personalului bancar”, a continuat dna Kövesi.

„Trebuie să ripostăm” împotriva acestor fraude masive, a subliniat ea.

„Suntem aici pentru a restabili controlul, a recâștiga autoritatea și a asigura o ordine echitabilă”, a spus ea, subliniind că „nu doar portul Pireu este în pericol, ci și toate celelalte porturi din Europa”.

Portul Pireu este deținut în majoritate de compania chineză Cosco.

Parchetul European a fost înființat în iunie 2021 cu sarcina de a investiga și urmări penal infracțiunile susceptibile a prejudicia interesele financiare ale Uniunii, inclusiv frauda transfrontalieră în domeniul TVA și criminalitatea transnațională.

Sursa: Rador Radio România