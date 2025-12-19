Liderii europeni, reuniți la un summit la Bruxelles, au decis în cursul nopții de joi spre vineri să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, dar fără a recurge la active rusești, în lipsa unui acord asupra acestei soluții, notează AFP.

„Avem un acord. Decizia de a acorda Ucrainei 90 de miliarde de euro ca sprijin pentru perioada 2026-2027 a fost aprobată”, a declarat pe X președintele Consiliului European, António Costa, care a condus lucrările acestui summit.

Uniunea Europeană transmite astfel un „mesaj clar” președintelui rus Vladimir Putin, a afirmat la rândul său cancelarul german Friedrich Merz, susținător ferm al utilizării activelor rusești.

Cele 27 de state membre trebuiau să găsească o soluție durabilă pentru a finanța Ucraina, care risca să rămână fără bani încă din primul trimestru al anului viitor.

În octombrie, acestea s-au angajat să asigure, în următorii doi ani, cea mai mare parte a sprijinului financiar și militar acordat Kievului, după decizia președintelui american Donald Trump de a întrerupe ajutorul SUA.

Aceste nevoi de finanțare au fost estimate la 137 de miliarde de euro, UE angajându-se să acopere două treimi, sau 90 de miliarde de euro. Restul urmează să fie asigurat de ceilalți aliați ai Ucrainei, precum Norvegia și Canada.

Cele 27 de state membre ale UE vor acorda Kievului un împrumut fără dobândă, finanțat din bugetul Uniunii Europene - o soluție inițial respinsă din cauza lipsei de consens.

Summitul, care a început încă de miercuri cu o întâlnire cu țările din Balcani, va aborda și chestiunea extinderii UE, în condițiile în care unele state se apropie de linia de sosire (Muntenegru, Albania).

Cina de joi a fost consacrată geoeconomiei, cu China în prim-plan. Franța a prezentat poziții ofensive, argumentând că UE riscă să vadă dispărând întregi segmente ale industriei sale dacă nu le protejează activ de exporturile chineze.