Comisia Europeană a anunțat o extindere a infrastructurii sale de inteligență artificială, adăugând șase noi fabrici de inteligență artificială la rețeaua deja existentă, în acest fel, în 16 state membre, vor fi 19 fabrici de inteligență artificială.

Potrivit agenției ANSA (Italia), noile fabrici vor fi înființate în Republica Cehă, Lituania, Olanda, România, Spania și Polonia și vor oferi startup-urilor, IMM-urilor și industriei acces direct la supercomputere optimizate pentru inteligență artificială, expertiză tehnică și asistență personalizată pentru a dezvolta și implementa soluții avansate de inteligență artificială.

„UE investește masiv în tehnologii critice, deoarece ne dăm seama că acestea reprezintă o parte importantă a competitivității și securității noastre”, a declarat vicepreședinta Comisiei, Henna Virkkunen. Susținută de peste 500 de milioane de euro în investiții comune din partea UE și a statelor membre, această a treia serie de Fabrici de IA va extinde capacitatea de calcul de înaltă performanță a Europei și va accelera adoptarea noilor tehnologii în sectoare cheie. De asemenea, Comisia va anunța în curând selecția Antenelor Fabricilor de IA, care vor colabora îndeaproape cu Fabricile de IA pentru a oferi comunităților naționale de IA acces securizat de la distanță la capacități de supercalcul optimizate pentru IA de talie mondială. Implementarea Fabricilor de IA completează investițiile UE în viitoarele Gigafabrici de IA, instalații de mare anvergură dedicate dezvoltării și formării de modele avansate de IA și sisteme de frontieră și este în conformitate cu strategia „Aplicarea IA” de a accelera adoptarea IA în economia și sectorul public european.

Sursa: Rador Radio România