Comisia Europeană a anunțat vineri că lansează o procedură de infringement împotriva Slovaciei în urma modificărilor constituționale care vizează acordarea primatului legislației naționale față de legislația UE, informează „La Libre Belgique”.

Adoptate în septembrie, aceste amendamente vizează în special limitarea drepturilor persoanelor LGBT+.

Acestea prevăd, printre altele, că „Slovacia își păstrează suveranitatea în materie de identitate națională (...), sănătate, știință, educație” sau „stare civilă” și restricționează drepturile cuplurilor de același sex.

Aceste schimbări fuseseră prezentate ca o „etapă istorică” de către prim-ministrul naționalist, Robert Fico. Însă Comisia le consideră contrare „principiului primatului legislației europene”.

Comisia Europeană susține că și-a exprimat îngrijorările autorităților slovace „înainte de adoptarea amendamentelor” și regretă că „nu s-a ținut cont de acestea”.

Slovacia are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde îngrijorărilor exprimate de Comisie.

Ungaria vecină a lui Viktor Orban, a adoptat măsuri similare și se confruntă cu proceduri de infringement din cauza unei legi care, din 2021, interzice menționarea homosexualității în fața minorilor.

În trecut, primatul legislației europene, care garantează libertatea de exprimare și nediscriminarea, a fost contestat în 2021 de Polonia, încălcând tratatele, potrivit Bruxelles-ului.

Sursa: Rador Radio România