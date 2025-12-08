America își urmărește fără echivoc competiția cu China, iar UE devine tot mai puțin relevantă în această logică strategică, afirmă ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, potrivit „Il Corriere della Sera” (Italia).

„Traiectoria politicii americane era clară chiar înainte de sosirea lui Trump, ceea ce nu a făcut decât să accelereze o cale ireversibilă. SUA sunt angajate într-o competiție din ce în ce mai dificilă, complexă și dură cu China, iar fiecare acțiune, decizie și comportament trebuie interpretat în acest context. Trump a clarificat pur și simplu că UE îi este de puțin sau chiar deloc de folos în această competiție”, a scris ministrul Apărării, Guido Crosetto, într-o postare pe X, comentând Strategia de Securitate Națională a SUA și adăugând că „fiecare decizie, fiecare acțiune viitoare va fi abordată cu un singur obiectiv: consolidarea SUA în competiția sa cu China”.

Documentul șocant al Casei Albe care critică dur Europa, anticipând chiar declinul și dispariția acesteia, a primit un prim răspuns de la Bruxelles: „Când vine vorba de decizii care afectează UE, acestea sunt luate de UE și pentru UE. Aceasta include decizii care afectează autonomia noastră de reglementare, protejarea libertății de exprimare și ordinea internațională bazată pe reguli”, afirmă un purtător de cuvânt al Comisiei UE. „Aliații sunt mai puternici împreună”, a adăugat el. Documentul american a criticat dur Europa și în ceea ce privește libertatea de exprimare, pe care regulile UE ar pune-o în pericol.

Revenind la remarcile lui Crosetto, potrivit ministrului italian, președintelui SUA i se pare inutilă Uniunea Europeană „pentru că nu are resurse naturale deosebit de semnificative sau utile. Pentru că nu este competitivă în domenii precum inovație și tehnologie. Pentru că îi lipsește puterea militară. Pentru că, în comparație cu noii jucători mondiali, este mică, lentă și «bătrână»”. Motivele pentru care a făcut acest lucru, chiar și cu o oarecare asprime, nu sunt nici ele surprinzătoare, deoarece părerile lui Trump (și cele ale multor figuri republicane sau MAGA) asupra unora dintre pozițiile și opțiunile politice ale Uniunii sunt cunoscute de ani de zile.

Pentru ministrul Apărării, însă, „principala problemă nu este UE. Acest lucru reiese din spațiul limitat dedicat bătrânului continent în strategia publicată vineri. Fiecare decizie, fiecare acțiune viitoare va fi abordată cu un singur obiectiv: consolidarea SUA în competiția sa cu China. Crosetto definește această abordare ca fiind „pragmatică, lipsită de sentimente sau atașament, utilitară și axată exclusiv în următorii ani pe supremația economică și tehnologică. Nimic nou pentru cei care l-au urmărit pe Trump de-a lungul anilor, nimic ciudat în comparație cu viziunea americană consolidată. Acesta este scenariul în care trebuie definite alegerile, deciziile și strategiile națiunilor mai mici (ca noi)”.

Pentru că „și noi avem nevoie de resurse. Pentru că și noi avem nevoie de tehnologie. Pentru că și noi trebuie să ne dezvoltăm economia și să ne apărăm bogăția. Nu pentru a exercita supremație asupra cuiva, ci pentru a ne asigura viitorul.”

Între timp, însă, vestea proastă este că ar trebui să ne gândim la ceea ce aliații noștri americani ne-au oferit până acum, gratuit: securitate, apărare și descurajare. Nu vorbim doar despre securitatea militară. Prin alegere politică, în ultimii ani am construit și consolidat un număr mare de relații bilaterale cu națiuni care ne pot ajuta pe drumul nostru viitor (în Africa, Golf, Asia, America de Sud, Australia) cu scopul de a garanta și consolida securitatea economică, energetică și strategică.

Crosetto continuă: „Prin alegerea noastră, am contribuit, dând un mic impuls pozitiv unei Europe care pierduse contactul cu traiectoriile lumii, crezând că o poate modela după propria imagine. Mic, deoarece rezistența ideologică și birocratică care respinge o abordare rapidă și pragmatică a realității în evoluție este foarte puternică și adânc înrădăcinată. În același timp, Europa este, însă, și un loc natural unde putem găsi parteneri pentru a face ceea ce nu putem realiza singuri, fiind prea mici”.

„De exemplu, este clar că «pragul de intrare» financiar pentru a recupera timpul pierdut în tehnologiile cheie necesită un nivel de investiții publice și private care este împovărător chiar și pentru 27 de națiuni. Dar pentru a supraviețui, trebuie făcut acest lucru. Același lucru este valabil și pentru Apărare: cu cât suntem mai mulți, cu atât este mai puternică și costă mai puțin. Ne aflăm în mijlocul unor schimbări epocale. Trebuie să le vedem, să le înțelegem și să conducem nava ca și cum am fi pe mare în timpul unei furtuni. Pentru că, așa cum se întâmplă pe mare, nimeni, nici măcar cel mai mare, nu este capabil să controleze fluxurile vremurilor în care trăim, ci toată lumea este obligată să le înfrunte navigând cât poate mai bine”, conchide Crosetto.

Sursa: Rador Radio România