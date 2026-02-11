Comisia Europeană urmărește o cale îngustă pentru a revitaliza competitivitatea Bătrânului Continent, un element cheie în asigurarea independenței Uniunii, notează „Il Corriere della Sera” (Italia).

Scopul diferitelor dosare pare a fi „o cooperare consolidată” între statele membre, sau soluții à la carte între capitalele participante și, prin urmare, nu neapărat între cele Douăzeci și Șapte.

În scrisoarea pe care președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a trimis-o liderilor înaintea „retragerii” de joi pe tema competitivității, o reuniune convocată de președintele Consiliului European, António Costa, la Castelul Alden Biesen, la aproximativ optzeci de kilometri est de Bruxelles, se explică clar că „ambiția” este de a merge mai departe cu toate cele Douăzeci și Șapte de state, dar că nu este nevoie să fim „timizi” și, în cazul în care este necesar, să folosim oportunitatea oferită de Tratate pentru o „cooperare consolidată”, o integrare avansată cu cel puțin nouă state membre.

Această teză a fost susținută și de Mario Draghi în Raportul său privind competitivitatea și relansată recent de acesta cu sintagma „federalism pragmatic”. Fostul prim-ministru italian va participa la sesiunea de dimineață a reuniunii de la Castelul Alden Biesen, în timp ce fostul prim-ministru Enrico Letta, autorul unui Raport privind piața unică, va lua cuvantul la sesiunea de după-amiază.

Scopul reuniunii este de a dezvolta o agendă clară cu angajamente concrete, după ani de reflecție și discuții privind finalizarea Pieței Unice, a Uniunii Piețelor de Capital și a Uniunii Energetice. Pe de o parte, există nevoia de a simplifica, eficientiza și accelera (o mantră repetată timp de cel puțin un an), iar pe de altă parte, există procesul decizional care recunoaște un rol fiecărei instituții a UE - Comisia, Consiliul și Parlamentul - și care uneori stagnează.

Recent, unele țări, în frunte cu Germania, au fost deranjate de Parlamentul European din cauza deciziilor privind Mercosur și, anterior, din cauza simplificării regulilor ecologice pentru companii. Cu Donald Trump la Casa Albă, care a tensionat relația transatlantică, și cu alegerile importante care se profilează la orizont (în Ungaria în această primăvară și anul viitor în Franța, Italia și Polonia), guvernele nu mai par dispuse să medieze.

Germania și Italia au precizat acest lucru în documentul privind competitivitatea convenit în timpul întâlnirii bilaterale dintre Friedrich Merz și Giorgia Meloni de la Roma, pe 23 ianuarie. Și, în acest sens, au convocat joi un summit premergător, susținut și de prim-ministrul belgian Bart De Wever, la care vor participa numeroase țări, inclusiv Franța, o prezență deloc scontată, având în vedere că, în această ocazie, Roma a înlocuit Parisul în relația preferențială cu Berlinul. Schimbare care a fost observată la Bruxelles. Se așteaptă o participare largă, inclusiv Olanda, țările nordice, țările baltice și Polonia.

Din documentul extrem de detaliat întocmit de Italia și Germania se remarcă mai ales secțiunea privind simplificarea, care propune, în numele eficienței legislative, plasarea Comisiei și a Parlamentului sub „tutela” statelor membre.

Roma și Berlinul au nevoie urgentă de „discontinuitate”, ceea ce se traduce prin retragerea numeroaselor inițiative ale Comisiei blocate în procedurile legislative și etichetate drept „inițiative zombie”. Dar, mai presus de toate, ele solicită „monitorizarea și evaluarea sistematică a amendamentelor propuse de colegislatori (Parlamentul și Consiliul, ed.) în procesul legislativ, pentru a determina dacă modificările propuse implică sarcini suplimentare și/sau încalcă principiile subsidiarității, proporționalității și atribuirii”.

În plus, se introduce o „frână de urgență”, care permite să se intervină, atunci când activitatea legislativă ridică semne de întrebare privind „sarcinile administrative suplimentare pentru întreprinderile și autoritățile naționale”. De asemenea, se specifică faptul că „simplificarea este o chestiune care ține de șefii de stat sau de guvern”, iar von der Leyen este rugată „ca de acum înainte, să raporteze Consiliului European”.

Temele care vor fi abordate în cadrul întâlnirii sunt numeroase: de la cel de-al 28-lea regim european de înregistrarea în două zile a start-up-urilor și scale-up-urilor, pentru facilitarea activității transfrontaliere, până la integrarea piețelor financiare, de la simplificarea reglementărilor la diversificarea pieței și investițiile în inteligență artificială.

