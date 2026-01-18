Uniunea Europeană și Mercosur au semnat sâmbătă la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial istoric, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între UE și statele Mercosur, informează Agerpres.

Documentul stabilește crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global, relatează AFP.

Acordul a fost negociat încă din 1999 între Uniunea Europeană și țările fondatoare Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay). Majoritatea statelor europene l-au susținut recent, în pofida opoziției mai multor țări, inclusiv a Franței.

„Alegem un comerț echitabil în locul tarifelor vamale, un parteneriat productiv pe termen lung în locul izolării. Și mai presus de toate, intenționăm să aducem beneficii concrete și tangibile cetățenilor și companiilor noastre”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce se pregătea să semneze acordul.

Acesta este un „semnal clar în favoarea comerțului internațional” într-un context de „tensiuni”, a declarat, la rândul său, președintele Paraguayului, Santiago Pena, a cărui țară deține președinția prin rotație a Mercosur.

Acest acord elimina tarifele vamale pentru peste 90% din schimburile comerciale și stimulează exporturile europene de automobile, utilaje, produse chimice, vinuri și băuturi spirtoase. În schimb, facilitează accesul pe piața europeană pentru carnea, zahărul, orezul, mierea și soia din America de Sud.

Semnarea sa are loc în contextul în care președintele american Donald Trump a majorat numeroase taxe vamale în ultimul an.

Proteste importante împotriva acestui tratat au avut loc în mai multe țări ale UE, în timp ce mari părți ale societății civile din țările Mercosur se opun și ele acordului.

Tratatul s-a lovit de opoziția fermierilor și a crescătorilor de animale din mai multe țări europene, care s-au mobilizat în demonstrații puternice împotriva semnării sale, în Franța, Polonia, Irlanda și Belgia.

Mercosur este piața comună sudică - un bloc comercial sud-american înființat în 1991. Membrii săi cu drepturi depline sunt Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Venezuela a aderat în 2012, dar calitatea sa de membru a fost suspendată în 2017. În decembrie 2012, a fost semnat Protocolul de aderare a Boliviei la Mercosur. Acest protocol este în curs de ratificare de către parlamentele țărilor Mercosur. Împreună, țările Mercosur formează a 6-a economie ca mărime din lume, cu o populație totală de 270 de milioane locuitori.

Textul a fost aprobat în cadrul UE cu sprijinul a 21 din cele 27 de state membre, dar nu intră automat în vigoare după semnare, ci mai trebuie parcurse și alte etape în cadrul ambelor blocuri.