Times Higher Education a publicat joi Clasamentul Universităților din 2026, un clasament al celor mai bune universități din lume, care include peste 2.000 de instituții din 115 țări. Mai multe instituții europene s-au clasat printre primele 200.

Potrivit „Euronews” (Italia), Universitatea din Bologna (UniBo) s-a clasat pe primul loc printre universitățile italiene pentru al șaselea an consecutiv. Universitatea ocupă locul 130 în clasament, o îmbunătățire față de locul 146 de anul trecut. Printre alte universități italiene se numără Scuola Normale Superiore din Pisa (locul 137) și Universitatea La Sapienza din Roma (locul 170). De la poziția 200 încolo, găsim Universitatea Politehnică din Milano, Școala Superioară Sant'Anna din Pisa și Universitatea din Padova.

„Pentru noi, astfel de recorduri reprezintă, mai presus de toate, o recunoaștere a angajamentului neprețuit și continuu al marii noastre comunități”, a declarat rectorul UniBo, Giovanni Molari, într-un comunicat. „Aceste rezultate ne încurajează să continuăm pe această cale, consolidând calitatea predării, cercetării și serviciilor pentru studenți, fără a sacrifica identitatea noastră de universitate publică excelentă, deschisă și incluzivă”.

Top 10 Cele mai bune universități din lume

Universitatea Oxford se află în fruntea listei, revendicându-și titlul de cea mai bună universitate din lume pentru al zecelea an consecutiv.

Primele zece locuri sunt dominate de instituții americane și britanice: Universitatea Oxford, Institutul de Tehnologie din Massachusetts, Universitatea Princeton, Universitatea Cambridge, Universitatea Harvard, Universitatea Stanford, Institutul de Tehnologie din California, Imperial College London, Universitatea din California, Berkeley și Universitatea Yale.

Primele cincizeci de locuri în clasamentul global sunt dominate de universități americane, britanice și asiatice. Printre universitățile europene, se remarcă ETH Zurich (locul 11) din Elveția și Universitatea Tehnică din München (locul 27) și LMU München (locul 34) din Germania. Mai jos în clasament, KU Leuven din Belgia s-a clasat pe locul 46, în timp ce Universitatea de Cercetare PSL din Paris este pe locul 48.

Universitățile chineze au ocupat cinci locuri în top 40, inclusiv Tsinghua (locul 12), Peking (locul 13) și Universitatea Fudan (locul 36).

Hong Kong a ocupat, de asemenea, șase locuri în top 200, în timp ce India este a doua după Statele Unite în ceea ce privește numărul total de universități din cele 2.000 clasate.

Clasamentul Times Higher Education 2026 selectează 2.191 de universități din 115 țări și evidențiază în special universitățile axate pe cercetare. Evaluarea se bazează pe cinci criterii: mediul de învățare, adică reputația și relația dintre studenți și cadre didactice; mediul de cercetare; calitatea cercetării; colaborările internaționale; și conexiunile cu lumea afacerilor.

Sursa: Rador Radio România