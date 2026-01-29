Conform unui sondaj Cluster17-Le Grand Continent, președintele american nu se mai bucură de o imagine prea pozitivă în rândul opiniei publice europene. Acest lucru a dus chiar la diviziuni în cadrul partidelor de dreapta, în special în Franța.

Trumpmania și-a trăit traiul în Europa?, se întreabă „Le Point” (Franța). Aceasta este concluzia celui mai recent sondaj Cluster17-Le Grand Continent publicat miercurea aceasta. Sondatorii au întrebat cetățenii mai multor țări europene ce cred despre acțiunile președintelui american.

Este vorba de capturarea bruscă a lui Nicolás Maduro? Negarea acțiunilor mortale ale ICE de la Minneapolis? Invectivele antieuropene ale lui Donald Trump de la Davos? Indiferent de motiv, aura președintelui american a avut de suferit în Franța. Susținătorii săi publici devin mai discreți, în timp ce în urmă cu doar câteva luni era lăudat de un segment al dreptei franceze. Pot fi identificate două blocuri electorale distincte. Primul, situat în stânga și în centru, îl respinge în mod covârșitor pe Trump: susținătorii partidului Franța Nesupusă (78%), Verzii (72%) și Renașterea (73%) sunt cei care îl consideră cel mai puternic un „dușman”.

Întrebarea este mai interesant de observat în dreapta, unde sprijinul este mai ambivalent. Doar 7% dintre susținătorii Reuniunii Naționale (RN) îl văd pe Trump ca pe un „prieten”. Majoritatea (56%) preferă să rămână neutră. Președintele SUA este favorizat doar de o parte (20%) dintre susținătorii partidului identitar Recucerirea și de o parte (18%) a RN.

„Alegătorii RN sunt aproape sistematic împărțiți în mod egal între susținerea și respingerea președintelui american, ceea ce face dificilă definirea unei poziții de către liderii lor”, a declarat Gilles Gressani, directorul revistei „Le Grand Continent”, pentru „Le Point”. „Aceasta este o constantă în Europa pentru liderii care au salutat victoria lui Trump, de la Jordan Bardella la Giorgia Meloni. După cum a spus prim-ministrul belgian, care se află în același grup cu prim-ministrul italian: „A fi un vasal fericit este un lucru. A fi un sclav nefericit este altceva”.

Într-un sens mai larg, barometrul relevă o profundă neîncredere în rândul europenilor față de Trump, perceput de majoritate ca o amenințare directă la adresa stabilității continentului. Într-adevăr, 51% dintre respondenți îl consideră un „dușman al Europei”, comparativ cu doar 8% care îl văd ca pe un „prieten”. Această percepție este deosebit de pronunțată în Franța, Germania și Belgia, unde peste 55% din populație împărtășește această opinie ostilă.

„Donald Trump realizează o consolidare fără precedent a arcului progresist și provoacă o ruptură profundă în spațiul trumpist”, continuă Gilles Gressani. „Opinia publică europeană pune acum, în mod covârșitor, un diagnostic dur și cere din ce în ce mai mult rezistență la proiectul de vasalizare al lui Donald Trump”.

Direcția adoptată de administrația Trump este îngrijorătoare. Doar 10% dintre europeni cred că aceasta respectă principiile democratice, în timp ce 44% o consideră autoritară. Și 44% merg până acolo încât spun că se comportă ca un „dictator”. Politica sa externă, exemplificată de ambițiile sale pentru Groenlanda și intervenția în Venezuela, este interpretată pe scară largă ca o formă de „recolonizare și jefuire a resurselor globale” de către 64% dintre cei chestionați.

Confruntată cu deteriorarea relațiilor transatlantice, opinia publică europeană pare să se îndrepte către o dorință de independență. De exemplu, 73% dintre cei chestionați consideră că Europa nu ar trebui să se mai bazeze exclusiv pe ea însăși pentru apărarea sa. O majoritate pledează pentru menținerea aceleiași distanțe între Statele Unite și China, respingând alinierea sistematică cu Washingtonul. Iar în cazul unei intervenții militare americane în Groenlanda, 63% ar susține trimiterea de trupe europene pentru a proteja suveranitatea teritoriului!

În Germania, unde electoratul a fost dintotdeauna atlantist, trumpismul creează valuri în viața politică. În timp ce 3% dintre alegătorii CDU (liberali conservatori) îl consideră pe Trump democrat, până la 51% dintre creștini-democrați îl numesc „dictator”. Mai la dreapta, chiar și alegătorii AfD – un partid foarte apropiat de Trump – sunt divizați, la fel ca cei ai Reuniunii Naționale din Franța: 43% cred că Trump acționează „legitim” pe scena internațională, dar 40% cred că acționează într-un mod „prădător”.

Aceleași dinamici se regăsesc și în Italia, în cadrul partidului condus de Giorgia Meloni. În cele din urmă, în ciuda pozițiilor pro-Trump ale unor lideri de extremă dreaptă radicală, electoratul nu urmează întotdeauna exemplul și pune la îndoială independența Europei față de Statele Unite. Geopolitica influențează din ce în ce mai mult viața politică europeană: în Franța, Italia, Germania și Spania, peste jumătate dintre alegători consideră posibilitatea de a se opune interferenței americane un criteriu de vot viitor.

