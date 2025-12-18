Zilele următoare vor fi „cruciale pentru viitorul apărării europene și pentru sprijinul acordat Ucrainei”, este mesajul transmis de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său adresat Parlamentului European, miercuri.

Ursula von der Leyen a ridicat miza înaintea unei reuniuni importante a celor 27 de lideri ai Uniunii Europene, care va avea loc joi, la Bruxelles, numind discuțiile drept cruciale pentru securitatea și „independența” Europei, relatează „Euronews” (Italia). „Pacea de ieri s-a terminat. Nu avem timp pentru nostalgie. Ceea ce contează este cum abordăm situația actuală”, a declarat Ursula von der Leyen Parlamentului European de la Strasbourg. „Cunoaștem urgența. Este acută. O simțim cu toții. O vedem cu toții”, a adăugat președintele Comisiei UE.

În discursul său în plenul de la Strasbourg, președintele Comisiei UE a vorbit deschis despre o nouă etapă pentru Uniunea Europeană, numind-o „momentul independenței Europei”. Un concept care, amintește președintele Comisiei UE, stârnise inițial scepticism.

„Când am început să folosim acest termen, mulți erau sceptici cu privire la ce implică sau dacă ar fi realist, dar uitați-vă la ce am făcut deja în domenii precum apărarea și energia”, a adăugat Ursula von der Leyen, susținând că Uniunea a făcut „imposibilul”.

Într-un atac voalat la adresa unor declarații ale SUA despre Uniunea Europeană, Von der Leyen a declarat: „Nu va fi prima dată când declarațiile despre Europa se vor dovedi greșite și depășite. Nu va fi prima dată când ne vom da seama că ordinea mondială se schimbă”. Potrivit Ursulei von der Leyen, consolidarea autonomiei europene înseamnă și consolidarea rolului Uniunii pe scena globală. „Am făcut cu adevărat imposibilul și suntem gata să facem mai mult, deoarece în independența noastră ne facem mai puternici, iar o Europă mai puternică este un partener mai puternic, inclusiv în asigurarea unei lumi mai sigure”, a adăugat președintele Comisiei UE.

Uniunea Europeană ajunge într-un punct de decizie cu privire la două probleme cruciale, care i-ar putea modela imaginea globală și poziția internațională.

În primul rând, trebuie să decidă cum să mențină Ucraina pe linia de plutire din punct de vedere economic pentru a rezista agresiunii rusești. În al doilea rând, trebuie să aleagă dacă să semneze un acord de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur și să restabilească încrederea în acordurile comerciale bazate pe reguli, care a scăzut la noi minime din cauza tensiunilor comerciale globale.

În ceea ce privește viitorul Ucrainei, președinta Comisiei a subliniat necesitatea consolidării capacităților țării de a pune capăt conflictului. Aceste capacități implică mai mult decât resursele economice furnizate Kievului, ci un obiectiv politic și strategic mai larg. „Nu este vorba doar de cifre, ci și de consolidarea capacității Ucrainei de a realiza o pace reală: o pace justă și durabilă care protejează Ucraina și Europa”.

Ursula von der Leyen susține un plan fără precedent de a accesa activele statului rus înghețate pentru a emite un împrumut pentru reparații. Însă, planul a divizat liderii UE. „Europa trebuie să fie responsabilă pentru propria securitate. Aceasta nu mai este o opțiune. Este o datorie”, a remarcat ea, subliniind necesitatea de „a dezvolta și a implementa noi capabilități pentru a lupta într-un război hibrid modern”.

Ursula von der Leyen a evidențiat schimbarea investițiilor în apărare, după ani de finanțare slabă. „După decenii de subinvestiții, trecem la o situație dificilă. Ne transformăm baza industrială de apărare pentru a oferi tehnologii de ultimă generație și producție rapidă în masă”, a spus ea. „Mutăm munții din loc”.

Dacă în ultimii zece ani, Uniunea a investit 8 miliarde de euro în Fondul European de Apărare, „anul acesta vom activa investiții de până la 800 de miliarde de euro până în 2030”. Este un angajament care depășește aspectul militar. „Securitatea europeană nu înseamnă doar apărare, ci și libertatea, prosperitatea și independența noastră”.

