Ursula von der Leyen a apărat acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, numindu-l o „decizie conștientă” care a evitat conflictul, notează „Euronews” (Italia).

Președintele Comisiei Europene a intervenit duminică printr-un articol publicat în mai multe ziare europene, inclusiv în cotidianul italian „IlSole24ore” și în ziarul german „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, răspunzând indirect la criticile lui Mario Draghi de vineri privind „absența” UE în ce privește taxele vamale și războaiele.

„S-a scris mult despre acest acord, considerații care merită un răspuns direct”, a argumentat Ursula von der Leyen în ziarul italian. „Imaginați-vă pentru o clipă, dacă cele mai mari două economii din lumea democratică nu ar fi reușit să ajungă la un acord și ar fi început un război comercial. Acest lucru ar fi fost sărbătorit doar la Moscova și Beijing”.

Referitor la plafonarea de 15% a taxelor vamale americane pentru o gamă largă de produse - de la automobile la produse farmaceutice, de la semiconductori la cherestea - liderul Comisiei UE l-a descris ca fiind un „acord bun, dacă nu perfect”, menționând totodată că tarifele „sunt impuse consumatorilor și întreprinderilor” și „cresc costurile, reduc opțiunile și subminează competitivitatea economiilor”.

Acordul cu administrația Trump oferă de asemenea garanții comerciale suplimentare Europei, a continuat Ursula von der Leyen, asigurând că UE încearcă să își diversifice piețele de export. „Am încheiat recent acorduri comerciale cu Mexicul și Mercosur și am aprofundat relațiile cu Elveția și Regatul Unit. Din acest motiv, am încheiat discuțiile cu Indonezia și ne propunem să ajungem la un acord cu India până la sfârșitul anului”, a scris președintele Comisiei UE, aflată la al doilea mandat la conducerea executivului european.

În cele din urmă, în discursul său de încheiere, Ursula von der Leyen a cerut o Europă „puternică și independentă”, îndemnând-o „să finalizeze piața unică, să consolideze competitivitatea și sustenabilitatea”.

Sursa: Rador Radio România