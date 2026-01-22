Cu alianța transatlantică în pragul colapsului, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a urcat pe scenă la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, pentru a apăra „independența europeană”, notează „Euronews” (Italia).

Președinta Comisiei a argumentat că schimbările care zguduie ordinea globală ar trebui tratate ca un catalizator pentru mai bine, mai degrabă decât ca o catastrofă.

„Șocurile geopolitice pot – și trebuie – să fie o oportunitate pentru Europa. Și, în opinia mea, schimbarea pe care o trăim astăzi este o oportunitate, într-adevăr, o necesitate, de a construi o nouă formă de independență europeană”, a declarat Ursula von der Leyen. „Această necesitate nu este nici nouă, nici o reacție la evenimentele recente. A fost un imperativ structural de mult mai mult timp”.

Deși nu este prima dată când Ursula von der Leyen a cerut o mai mare autonomie, discursul său de la Davos a căpătat un nou sens pe fundalul crizei extraordinare care pune față în față ambele părți ale Atlanticului.

Amenințarea președintelui american, Donald Trump, de a impune o taxă vamală de 10% asupra a opt țări europene, toate membre NATO, pentru a forța vânzarea Groenlandei, un teritoriu danez, a răsturnat o alianță de 80 de ani și a alimentat temeri serioase cu privire o fractură ireversibilă.

Taxele impuse de Trump vor intra în vigoare pe 1 februarie, cu excepția cazului în care europenii, care se bazează pe diplomație pentru a dezamorsa situația, îl vor convinge să se răzgândească. „Îi considerăm pe cetățenii Statelor Unite nu doar aliații noștri, ci și prietenii noștri”, a spus Ursula von der Leyen, găsind un echilibru între un ton conciliant și unul asertiv. „A cădea într-o spirală descendentă periculoasă ar aduce beneficii doar adversarilor pe care ambele părți ne-am angajat să-i ținem departe de peisajul nostru strategic. Prin urmare, răspunsul nostru va fi fără compromisuri, unit și proporționat”.

Până acum, Trump nu a dat niciun semn că ar renunța la agenda sa de anexare. Peste noapte, a publicat un fotomontaj al întâlnirii de anul trecut de la Casa Albă cu liderii europeni, inclusiv cu Ursula von der Leyen. În această nouă versiune, Trump stă lângă o hartă care înfățișează Groenlanda, Canada și Venezuela ca teritorii americane.

Într-o postare ulterioară, Trump a postat o fotografie cu el însuși punând steagul SUA pe Groenlanda, pe care a descris-o ca fiind „teritoriu american înființat în 2026”.

Imaginile sunt încă o reflectare a ceea ce Trump numește „Doctrina Monroe”, o agendă pe care a promovat-o în urma operațiunii reușite care l-a înlăturat de la putere pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, la începutul acestei luni, șocând întreaga lume. Trump a declarat, apoi, că singurul principiu care îi ghidează politica externă este „moralitatea” sa.

La Davos, un oraș elvețian pitoresc, asociat în mod tradițional cu multilateralismul și economia laissez-faire, Ursula von der Leyen a încercat să contracareze viziunea unilateralistă și deschisă a lui Trump cu propria sa viziune a unei Europe independente, deschise către lume.

Președintele Comisiei a salutat recentul acord de liber schimb al blocului comunitar cu MerCoSur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay), care reunește peste 700 de milioane de consumatori, ca dovadă că „se conturează o nouă Europă”.

„Alegem comerțul echitabil în locul taxelor vamale. Parteneriatul în locul izolării. Sustenabilitatea în locul exploatării”, a declarat Ursula von der Leyen. „Intenționăm serios să reducem riscurile pentru economiile noastre”.

Alte acorduri comerciale sunt în curs de elaborare cu Australia, Filipine, Thailanda, Malaezia, Emiratele Arabe Unite și India. „Europa dorește să facă afaceri cu centrele de creștere actuale și cu puterile economice ale acestui secol”, a declarat Ursula von der Leyen, în aplauze. „Din America Latină până în Indo-Pacific și nu numai, Europa va alege întotdeauna lumea. Iar lumea este gata să aleagă Europa”.

Ursula von der Leyen a enumerat, apoi, o serie de inițiative în curs și viitoare pentru a face UE mai atractivă pentru investitori, mai agilă în extinderea afacerilor și adoptarea tehnologiilor distrugătoare și mai autosuficientă în domeniul energiei, securității și apărării.

La un moment dat în discursul său, Ursula von der Leyen a recunoscut că discuțiile despre „independența europeană” au fost cândva întâmpinate cu scepticism și rezerve, deoarece conceptul abstract era adesea legat de protecționism și izolare. Dar acum, a spus, „amploarea de neconceput a schimbării” pe care a experimentat-o ​​lumea a favorizat un „consens real” în favoarea sa.

„Europa trebuie să-și accelereze parcursul spre independență, de la securitate la economie, de la apărare la democrație”, a declarat Ursula von der Leyen. „Ideea este că lumea s-a schimbat în mod permanent. Trebuie să ne schimbăm odată cu ea”.

