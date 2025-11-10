Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a adăugat opțiuni de modificare la propunerea sa pentru următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, după ce Parlamentul European a amenințat că îl va bloca.

Ursula von der Leyen a informat în scris președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și actuala președinție daneză a Consiliului UE cu privire la posibilele modificări la propunerea sa, conform unei scrisori consultate de dpa.

Printre opțiuni se numără acordarea unei puteri mai mari regiunilor, oferirea unor posibile garanții pentru sectorul agricol și consolidarea rolului Parlamentului European în alocarea banilor din bugetul UE, notează Agerpres.

Dacă statele membre ale UE sunt de acord, o parte din fondurile bugetare ale UE ar putea fi rezervată special pentru dezvoltarea regiunilor rurale, pe lângă cheltuielile alocate în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC).

Conform scrisorii, completările sunt destinate să sprijine procesul de adoptare a cadrului financiar al UE pentru perioada 2028-2034. Bugetul pe termen lung ar permite cheltuieli de aproximativ 2.000 de miliarde de euro - cu aproximativ 700 de miliarde de euro mai mult decât în perioada bugetară actuală de șapte ani.

Această mișcare vine după ce liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European i-au comunicat Ursulei von der Leyen, într-o scrisoare comună, că resping parțial propunerea inițială a Comisiei.