Uniunea Europeană se confruntă cu un „război hibrid” și trebuie ”să răspundă”, a afirmat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbind la Strasbourg în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, scrie „RAI News” (Italia).

„În ultimele două săptămâni”, a amintit Ursula von der Leyen, „avioanele de luptă MiG au încălcat spațiul aerian estonian, iar dronele au survolat zone critice din Belgia, Polonia, România, Danemarca și Germania. Zborurile au fost imobilizate la sol, avioanele au fost dezactivate automat și au fost implementate contramăsuri pentru a asigura siguranța cetățenilor noștri”.

„Aceste incidente sunt calculate să rămână în umbra negării. Nu este vorba de hărțuire aleatorie. Este o campanie coerentă și în continuă escaladare, menită să destabilizeze cetățenii noștri, să ne testeze hotărârea, să divizeze Uniunea noastră și să slăbească sprijinul nostru pentru Ucraina. Și este timpul să-i spunem pe nume. Acesta este un război hibrid”, a declarat Ursula von der Leyen în timpul dezbaterii plenare privind un răspuns unificat la recentele încălcări ale spațiului aerian european de către Rusia.

„Zidul Dronelor este răspunsul nostru la realitatea războiului modern. Gândiți-vă la ce s-a întâmplat în Polonia. A trebuit să implementăm sisteme foarte scumpe, avioane de luptă de ultimă generație, pentru a doborî arme relativ ieftine, produse în masă. Acest lucru este nesustenabil”, a declarat Ursula von der Leyen în timpul dezbaterii plenare privind un răspuns unificat la recentele încălcări ale spațiului aerian european de către Rusia. „Avem nevoie de un sistem accesibil și adecvat scopului. Pentru detectare rapidă, interceptare rapidă și, atunci când este necesar, neutralizare rapidă. Avem multe de învățat de la Ucraina în acest sens, atât în ​​ceea ce privește capacitățile, cât mai ales în ceea ce privește ecosistemul lor de inovare rapidă. Și Ucraina este gata să ne sprijine eforturile. Zidul Dronelor va contribui, de asemenea, la supravegherea flancului nostru estic. Acesta va monitoriza și proteja cerul, mările și solul membrilor noștri estici. Dar nu este vorba doar despre frontiera noastră estică. Avem nevoie de o abordare de 360 ​​de grade. Acest sistem anti-drone va fi un scut pentru întreaga Uniune, inclusiv pe flancul nostru sudic. Și ar trebui să fie conceput pentru a aborda un spectru larg de provocări, de la răspunsul la dezastre naturale până la combaterea criminalității organizate internaționale”, a mai spus Ursula von der Leyen.

„Rusia vrea să semene discordie. Răspundem cu unitate. Piloții italieni NATO au fost cei care au escortat avioanele rusești de pe cerul Estoniei. Aceasta este solidaritate în acțiune”, a declarat Ursula von der Leyen în timpul dezbaterii plenare privind un răspuns unificat la recentele încălcări ale spațiului aerian european de către Rusia. „Dar nu trebuie doar să reacționăm, ci trebuie să descurajăm. Dacă ezităm să acționăm, zona gri nu va face decât să se extindă. Misiunea UE este de a menține pacea. Și astăzi, asta înseamnă să avem capacitatea de a descuraja agresiunea și provocarea. Trebuie urgent să ne dotăm cu o capacitate de răspuns strategic”, a declarat Ursula von der Leyen.

Sursa: Rador Radio România